আইপিএলে আবারও চ্যাম্পিয়ন কোহলির বেঙ্গালুরু

আইপিএলের প্রথম ১৭ মৌসুমে একবারও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। দুই মৌসুম পর সেই দলটির নামের আগে দুবারের চ্যাম্পিয়ন লিখতে হচ্ছে। গতবারের মতো এবারও যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টুয়েন্টি লিগ আইপিএল জিতেছে বেঙ্গালুরু।
আহমেদাবাদে আজ স্বাগতিক গুজরাট টাইটানসকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে বেঙ্গালুরু। টসে হেরে ফিল্ডিং নিয়ে গুজরাটকে ১৫৫ রানে আটকে রাখেন কোহলিরা। রানটা ৫ উইকেট ও ১২ বল হাতে রেখেই পেরিয়ে শিরোপা ধরে রাখে বেঙ্গালুরু।
গতবারের মতো এবারও ব্যাট হাতে বেঙ্গালুরুর হয়ে সর্বোচ্চ ইনিংসটি খেলেছেন বিরাট কোহলি। ব্যাটিং উদ্বোধন করা ভারতীয় তারকা ৪২ বলে ৭৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। ভেঙ্কটেশ আইয়ারের সঙ্গে তাঁর ২৭ বলের ৬২ রানের উদ্বোধনী জুটিই জয়ের ভিত গড়ে দেয়।
আইয়ার ১৬ বলে ৩২ রান করে ফিরে যাওয়ার পর দেবদূত পাড়িক্কাল (১), অধিনায়ক রজত পাতিদার (১৫) ও ক্রুনাল পান্ডিয়া (১) অল্পতে ফিরে গেলেও কোহলি কারণেই ম্যাচের লাগাম ধরে রাখে বেঙ্গালুরু।
বেঙ্গালুরু ১০ম ওভারে ৯১ রানে চতুর্থ উইকেট খোয়ানোর পর টিম ডেভিডকে নিয়ে ৪১ রান যোগ করেন কোহলি। ডেভিড করেছেন ১৭ বলে ২৪। এরপর জিতেশ শর্মাকে নিয়ে বাকি কাজটা সম্পন্ন করেন ৯টি চার ও ৩টি ছক্কা মারা কোহলি।
এর আগে গুজরাটের ৮ উইকেটে ১৫৫ রানের ইনিংসে সর্বোচ্চ অপরাজিত ৫০ রান (৩৭ বল) করেন ওয়াশিংটন সুন্দর। বেঙ্গালুুরুর ভারতীয় পেসার রাসিখ সালাম ৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট।