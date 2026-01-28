বেন স্টোকস ও মঈন আলী এবার কোচ

এবার কোচের ভূমিকায় বেন স্টোকস ও মঈন আলী! জাতীয় দলের নয়, ইংল্যান্ড ‘এ’ দলের।
আগামী মাসে আবুধাবিতে পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ডের ‘এ’ দল লায়নস। এই দলের কোচিং স্টাফে যুক্ত হচ্ছেন টেস্ট দলের অধিনায়ক স্টোকস ও অলরাউন্ডার মঈন।
তাঁদের সঙ্গে কোচিং প্যানেলে থাকবেন সাবেক ক্রিকেটার অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, তিনি দলটির প্রধান কোচ। এই সফরে তিনটি টি-টুয়েন্টি ও পাঁচটি ৫০ ওভারের ম্যাচ খেলবে শাহিনস ও লায়নস।
ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক স্টোকস এই সফরে অংশ নিচ্ছেন নিজের চোট কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। চলতি মাসের শুরুতে সিডনিতে অ্যাশেজ সিরিজের পঞ্চম টেস্টে বোলিং করার সময় তিনি কুঁচকিতে চোট পান।
এর আগে এ বছর দ্য হান্ড্রেডে নর্দার্ন সুপারচার্জার্স দলে তিনি ‘মেন্টর’ হিসেবে অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় আবুধাবিতেও ফ্লিনটফের সঙ্গে কাজ করবেন স্টোকস।
এদিকে মঈন এই সফরের মাধ্যমে ধীরে ধীরে কোচিংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বুধবার তিনি ইংলিশ ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অবসর ভেঙে ইয়র্কশায়ারের হয়ে টি-টুয়েন্টি ব্লাস্টে খেলার সিদ্ধান্ত নেন। খেলার পাশাপাশি কোচিংয়ের নতুন এই অধ্যায়ে ইংল্যান্ড লায়নসের সফরটি মঈনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে।