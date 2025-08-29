ডাকাতি করতে গিয়ে আটক দুই বিশ্বকাপে খেলা ক্রিকেটার

২৯ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানকে গত বুধবার জার্সির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। তিনি ডাকাতির অভিযোগ স্বীকার করেছেন।
২০২১ ও ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছেন। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের আওতাধীন চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে এই মুহূর্তে আছেন ব্রিটেনের অধীন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল জার্সিতে। সেখানেই পাপুয়া নিউগিনির ক্রিকেটার কিপলিন দোরিগা ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন।
ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, গত সোমবার সকালে জার্সির রাজধানী সেন্ট হেলিয়ারে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এতে দোরিগা সম্পৃক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। ২৯ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানকে গত বুধবার স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। খবরে বলা হয়েছে, তিনি অভিযোগ স্বীকার করেছেন।
অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট রেবেকা মরলি-কার্ক ডাকাতির ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুতর হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং মামলাটি রয়্যাল কোর্টে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে আগামী ২৮ নভেম্বর দোরিগার হাজিরা দেওয়ার কথা। জামিন আবেদন নাকচ হওয়ায় ওই সময় পর্যন্ত তাঁকে জার্সিতেই হেফাজতে রাখা হবে।
চ্যালেঞ্জ লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে অংশ নিতে সপ্তাহখানেক আগে জার্সিতে পৌঁছায় পাপুয়া নিউগিনি দল। ‘এ’ গ্রুপে থাকা দলটি সেখানে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে তিনটিতেই হেরেছে, আরেকটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে।
দোরিগা গত শুক্র ও রোববার প্রথম দুটি ম্যাচ খেলেন। ডেনমার্কের বিপক্ষে করেন ৬৮ রান, কুয়েতের বিপক্ষে করেন ১২। পরদিন সকালেই দোরিগা ডাকাতিতে অংশ নেন। আটক হওয়ায় কেনিয়া ও স্বাগতিক জার্সির বিপক্ষে তিনি খেলতে পারেননি।
আগামীকাল কাতারের বিপক্ষে দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষ ম্যাচ খেলবে পাপুয়া নিউগিনি। গুরুতর অভিযোগে আটক দোরিগা স্বাভাবিকভাবে এ ম্যাচেও খেলতে পারবেন না।
পাপুয়া নিউগিনির হয়ে এখন পর্যন্ত ৩৯ ওয়ানডে ও ৪৩ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন কিপলিন দোরিগা। দুই সংস্করণ মিলিয়ে করেছেন ১০৮৯ রান, ক্যাচ নিয়েছেন ৪৯টি, স্টাম্পিং করেছেন ১১টি।