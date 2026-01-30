বিষয়টি যদি হয় ফুটবল, তাহলে আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ড দলের পার্থক্য খুব একটা বেশি নয়। আর্জেন্টিনা তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, ইংল্যান্ড একবারের। অন্যান্য টুর্নামেন্টের সাফল্যের হিসাব-নিকাশ করলেও দুই দলের পার্থক্যটা হয়তো ২০ আর ১৬ বা ২০ আর ১৫ হবে! কিন্তু বিষয়টা যদি হয় ক্রিকেট, ইংল্যান্ডের চেয়ে যোজন যোজন পিছিয়ে আর্জেন্টিনা। এখনো ভালো করে অনেকেই হয়তো নাও জানতে পারেন যে আর্জেন্টিনা ক্রিকেট খেলে!
অথচ এই ক্রিকেটেও একটি জায়গায় আর্জেন্টিনার চেয়ে এত দিন পিছিয়ে ছিল ইংল্যান্ড। সেটা আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে হ্যাটট্রিকে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এত দিন দুটি হ্যাটট্রিক ছিল আর্জেন্টিনা ক্রিকেট দলের বোলারদের, ইংল্যান্ডের ছিল একটি। আজ ইংল্যান্ডকে আর্জেন্টিনার কাতারে তুললেন স্যাম কারেন। ইংল্যান্ডের পেসার আজ হ্যাটট্রিক করেছেন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টুয়েন্টিতে।
পাল্লেকেলেতে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৩৩ রানে অলআউট হয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা। বৃষ্টির কারণে ১৭ ওভারে নেমে যাওয়া ম্যাচে তারা খেলতে পেরেছে ১৬.২ ওভার। ১৬ তম ওভারের শেষ তিন বলে দাসুন শানাকা, মহিশ তিকসানা ও মাতিশা পাতিরানাকে আউট করে আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিক করেন কারেন। ইংল্যান্ডের পক্ষে টি-টুয়েন্টিতে প্রথম হ্যাটট্রিকটি ছিল ক্রিস জর্ডানের, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে।
কারেনের হ্যাটট্রিকের দিনে রান তাড়া করতে নেমে ৬ উইকেটে হাতে রেখে ডিএলএস পদ্ধতিতে ম্যাচটি ১১ রানে জিতেছে ইংল্যান্ড। ১৫ ওভারে ইংল্যান্ড ৪ উইকেটে ১২৫ রান করার পর বৃষ্টির কারণে আর খেলা হয়নি। খেলা বন্ধ হওয়ার সময় জয়ের জন্য ১৫ ওভারে ১১৫ রান প্রয়োজন ছিল ইংল্যান্ডের।