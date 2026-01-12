বাংলাদেশকে কি ভারতের দুটি ভেন্যুতে খেলতে হবে—বিসিসিআই বলল, আইসিসি এখনো কিছু জানায়নি

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বলেছেন, বাংলাদেশের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোর ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়ে আইসিসি থেকে তাঁরা এখনো কোনো হালনাগাদ তথ্য পাননি। তাঁর মতে, এটি ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি ও বিসিবির মধ্যে আলোচনার বিষয়।
নিরাপত্তা শঙ্কায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যাওয়ার ব্যাপারে অনড় অবস্থানে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে আইসিসিকে দ্বিতীয় দফা চিঠিও দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ৭ জানুয়ারি বিসিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চিঠির জবাবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের পূর্ণাঙ্গ ও নিরবচ্ছিন্ন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে আইসিসি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।
ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোয় আজ দাবি করা হয়, আইসিসি বাংলাদেশকে শ্রীলঙ্কা নয়, বরং ভারতেরই অন্য দুটি ভেন্যুতে খেলার প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে। টি–টোয়েন্টিতে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় খেলতে চাওয়ার অনুরোধ আইসিসির কাছে জানিয়েছে বিসিবি। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে এক মাসের কম সময় বাকি। এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো খেলার ভেন্যু অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া লজিস্টিক কারণে সম্ভব না বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো চেন্নাই এবং তিরুবনন্তপুরমে আয়োজনের কথা ভাবছে আইসিসি।
কিন্তু বিসিসিআই সচিব সাইকিয়া জানিয়েছেন, এ বিষয়ে আইসিসির কাছ থেকে তাঁরা কোনো নির্দেশনা পাননি, কোনো তথ্যও তাঁদের জানা নেই। ভারতের বার্তা সংস্থা আইএএনএসকে সাইকিয়া বলেন, ‘বাংলাদেশের ম্যাচগুলো চেন্নাই বা অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আমরা এখনো কোনো ধরনের বার্তা পাইনি, আর এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এটা বিসিবি এবং আইসিসির মধ্যে আলোচনার বিষয় কারণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা হলো আইসিসি। ভেন্যু পরিবর্তন নিয়ে আইসিসি যদি আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত জানায়, তাহলে আয়োজক হিসেবে বিসিসিআই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। আপাতত এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই।’
আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। বর্তমান সূচি অনুযায়ী, ‘সি’ গ্রুপ থেকে বাংলাদেশের চারটি ম্যাচই ভারতে অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ম্যাচ কলকাতায়, শেষটি মুম্বাইয়ে।
এদিকে আজ বাফুফে ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল জানান, ভারতে গেলে বাংলাদেশ যে ধরনের নিরাপত্তা শঙ্কায় পড়তে পারে, তা উল্লেখ করে সম্প্রতি আইসিসির নিরাপত্তা বিভাগ থেকে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে বিসিবিকে। চিঠিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে তিনটি কারণে বাংলাদেশের নিরাপত্তা শঙ্কা বাড়তে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। সেই তিনটি কারণ হলো—বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে বিশ্বকাপ দলে অন্তর্ভুক্ত করা, বাংলাদেশের সমর্থকেরা যদি জাতীয় জার্সি পরে ঘোরাফেরা করেন এবং বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, তত দলের নিরাপত্তাঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে।
আইসিসির এমন বক্তব্যকে ‘উদ্ভট’ ও ‘অযৌক্তিক’ আখ্যা দেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামও আগেই বলে রেখেছেন, ভারতের অন্য ভেন্যু মানে তো ভারতেই খেলা।
বিসিবির ভারতে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা জানানোর সূত্রপাত ৩ জানুয়ারি উগ্রপন্থীদের হুমকির মুখে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনা থেকে। মোস্তাফিজের একার নিরাপত্তা দিতে না পারলে পুরো বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ও বিশ্বকাপ কাভার করতে যাওয়া সাংবাদিক, পৃষ্ঠপোষক ও দর্শকেরা কীভাবে নিরাপদ—এমন প্রশ্ন তুলে ভারত থেকে ম্যাচ সরাতে আইসিসিকে অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ।