সিরিজ জয়ের পর ভারতের শাস্তি, দিতে হবে জরিমানা

রায়পুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৩৫৮ রান করেও হেরেছিল ভারত। সেই ম্যাচের পাঁচ দিন পর আজ আইসিসি জরিমানা করেছে লোকেশ রাহুলদের। ৩ ডিসেম্বরের ম্যাচটিতে মন্থর ওভার রেটের কারণে ভারত দলকে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
সেদিন বোলিং ইনিংস শেষ করার নির্ধারিত সময়ে ২ ওভার পিছিয়ে ছিল ভারত। এ কারণেই আইসিসির আচরণবিধির ২.২২ ধারা অনুযায়ী ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন শাস্তির রায় দিয়েছেন।
নির্ধারিত সময়ে ওভার শেষ করতে ব্যর্থ হলে বাকি থাকা প্রতিটি ওভারের জন্য ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ জরিমানা হয়ে থাকে। ভারতীয়রা ২ ওভার পিছিয়ে থাকায় ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা দিতে হচ্ছে। ভারতের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক লোকেশ রাহুল দায় স্বীকার করে শাস্তি মেনে নেওয়ায় আনুষ্ঠানিক শুনানির দরকার পড়েনি।
রায়পুরের সেই ম্যাচে বিরাট কোহলি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সেঞ্চুরিতে ৫ উইকেটে ৩৫৮ রান করে ভারত। এইডেন মার্করামের সেঞ্চুরিতে ৪ বল ও ৪ উইকেট হাতে রেখেই জিতে সিরিজে সমতা আনে দক্ষিণ আফ্রিকা। যদিও তৃতীয় ওয়ানডেটা জিতে সিরিজ জিতেছে ভারতই।
দুই দল এখন পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। আগামীকাল কটকে সিরিজের প্রথম ম্যাচ।