ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমারের শাস্তি চায় পাকিস্তান

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) দাবি, ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সংবাদ সম্মেলনে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন।
রাজনৈতিক বক্তব্যের কারণে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেল সামা টিভির খবরে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।
দুবাইয়ে আইসিসির বৈঠকে পিসিবি দুটি দাবি পেশ করেছে। এশিয়া কাপের দায়িত্ব থেকে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে সরিয়ে দেওয়া এবং রাজনৈতিক মন্তব্যের দায়ে সূর্যকুমার যাদবকে শাস্তি দেওয়া। তবে পাইক্রফট এরই মধ্যে পাকিস্তান দলের ম্যানেজার নাভিদ আকরাম চিমা ও অধিনায়ক আগা সালমানের কাছে ক্ষমা চাওয়ায় প্রথম দাবি থেকে সরে এসেছে পিসিবি।
গত রোববার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক আগা সালমানের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যকুমার। ম্যাচ শেষেও পাকিস্তানিদের সঙ্গে করমর্দন না করেই ড্রেসিংরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন ভারতীয়রা।
পিসিবি দাবি করেছিল, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর আগে নিয়মকানুন নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। টসের সময় ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটই দুই অধিনায়ককে হাত না মেলানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন।
এ ঘটনায় এশিয়া কাপ থেকে পাইক্রফটকে সরিয়ে দিতে আইসিসির কাছে অনুরোধ জানিয়ে ই-মেইল পাঠায় পিসিবি। নয়তো টুর্নামেন্ট বর্জনের হুমকি দেয়। আজ সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর আগে পাইক্রফট ক্ষমা চাইলে খেলতে নামে পাকিস্তান।
তবে সেদিন পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত না মেলানোর ব্যাখ্যায় ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার সংবাদ সম্মেলনে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলোকে রাজনৈতিক বক্তব্য বলে মনে হয়েছে পিসিবির।
পেহেলগামে হামলার প্রসঙ্গ সামনে এনে সূর্য বলেছিলেন, ‘আমি মনে করি, জীবনের কিছু বিষয় খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার চেয়ে বড়। আমাদের সরকার ও বিসিসিআই (ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড)—আমরা সবাই একসঙ্গে এ সিদ্ধান্ত (পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত না মেলানো) নিয়েছিলাম। আমরা এখানে ওদের বিপক্ষে শুধু খেলতে এসেছি এবং উচিত জবাব দিয়েছি।’
সূর্য আরও বলেন, ‘আমরা পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় সব ভুক্তভোগীর পাশে আছি। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের সংহতি আছে। আর যেমনটা বলেছি, এই জয় আমরা উৎসর্গ করছি আমাদের সাহসী সেনাদের, যাঁরা অপারেশন সিঁদুরে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা সব সময় আমাদের অনুপ্রেরণা জোগান। সুযোগ পেলে আমরাও চাই তাঁদের অনুপ্রেরণা দিতে।’
ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে গত ২২ এপ্রিল কয়েকজন বন্দুকধারী নিরীহ মানুষদের ওপর হামলা চালায়। এতে ২৫ ভারতীয়সহ ২৬ জন প্রাণ হারান, আহত হন ২০ জন। এ ঘটনায় পাকিস্তানের মদদ আছে বলে মনে করে ভারত সরকার। হত্যাকাণ্ডের দায়ও স্বীকার করে বিদ্রোহী গ্রুপ দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ), যাদের পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তাইয়েবার একটি শাখা মনে করে ভারত সরকার।
এর জেরে গত মে মাসে পাকিস্তানে হামলা করে ভারত। তাদের সামরিক অভিযানটির নাম ছিল অপারেশন সিঁদুর। পরে পাকিস্তানও পাল্টা হামলা চালায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির আগপর্যন্ত চার দিন সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছিল প্রতিবেশী দুই দেশ।