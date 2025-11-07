এসএ টোয়েন্টিতে খেলা হচ্ছে না তাইজুলের, বদলি উইলিয়ামসন

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি-টোয়েন্টি লিগ এসএ টোয়েন্টিতে জায়গা পেয়েছিলেন তাইজুল ইসলাম। কিন্তু ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া আসরে শেষ পর্যন্ত খেলা হচ্ছে না তাঁর। তাইজুলের বদলে নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসনকে দলে নিয়েছে ডারবানস সুপার জায়ান্টস।
ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, তাইজুলের জায়গায় উইলিয়ামসনকে নেওয়া হয়েছে। তবে তাইজুল কেন খেলতে পারছেন না, সে বিষয়ে প্রতিবেদনে কিছু বলা হয়নি।
গত ৯ সেপ্টেম্বর এসএ টোয়েন্টির চতুর্থ আসরের নিলামে ৫ লাখ দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ডে (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩৫ লাখ) তাইজুলকে দলে নিয়েছিল ডারবানস সুপার জায়ান্টস। নিলামে বাংলাদেশের ১৪ ক্রিকেটার নাম লেখালেও দল পেয়েছিলেন শুধু তাইজুলই।
ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত আসরেও উইলিয়ামসন খেলেছিলেন ডারবানস সুপার জায়ান্টসের হয়ে। ছয় দলের মধ্যে ষষ্ঠ হওয়া দলটির হয়ে সর্বোচ্চ রান (২৩৩) করেছিলেন তিনি। তবু এবার নিলামের আগে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
উইলিয়ামসন গত মাসে একই মালিকানার আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজার হিসেবে যোগ দিয়েছেন। গত সপ্তাহেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
তাইজুল এখন ব্যস্ত আছেন বাংলাদেশ টেস্ট দলের হয়ে আয়ারল্যান্ড সিরিজে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এসএ টোয়েন্টি শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগে বাংলাদেশে শুরু হবে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট বিপিএল। তাইজুল বিপিএলের সর্বশেষ আসরে খেলেছিলেন ফরচুন বরিশালের হয়ে। এবার অবশ্য বরিশাল দল অংশ নিচ্ছে না।
পাঁচ দলের দ্বাদশ বিপিএলের খেলোয়াড় ড্রাফট অনুষ্ঠিত হবে ১৭ নভেম্বর।