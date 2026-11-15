১৫ ঘণ্টার বিমানভ্রমণ আর ৩ দিনের প্রস্তুতি—প্রোটিয়াদের বিপক্ষে পাহাড়সম চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এ পর্যন্ত যতবারই বাংলাদেশ টেস্ট খেলেছে, কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেনি। তবু যা একটু আশা, তা সাম্প্রতিক সময়ে টেস্টে বাংলাদেশ অবিশ্বাস্য কিছু জয় পেয়েছে বলেই। ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অবিশ্বাস্য জয়ের স্মৃতি এখনো তাজা বলেই হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকায় সমীহ পাচ্ছে বাংলাদেশ দল। জোহানেসবার্গে আজ শুরু হবে দুই টেস্টের সিরিজের প্রথমটি।
টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ দুই ম্যাচের এই সিরিজের আগে অবশ্য ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সিরিজ হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। ওদিকে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাঠে ২–১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
এসবের সঙ্গে যোগ হয়েছে বাংলাদেশের প্রস্তুতির ঘাটতি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুটি টেস্টই বাংলাদেশ এমন উইকেটে খেলেছে, যেখানে পেসারদের জন্য তেমন সাহায্য ছিল না। বল পুরোনো হয়ে যাওয়ার পর তারা কোনো চ্যালেঞ্জই জানাতে পারেনি।
ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম দিন থেকেই ব্যাটসম্যানদের পরীক্ষা নেবে পেসারদের গতি আর বাউন্স; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বাংলাদেশ দল প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে মাত্র তিন দিন। তার আগে ১৫ ঘণ্টার দীর্ঘ বিমান ভ্রমণের ধকল তো আছেই।
গতকাল বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেনের সংবাদ সম্মেলনেও ঘুরেফিরে এল এই প্রসঙ্গ। সব প্রশ্নে তাঁর কথার সুর ছিল একই, ‘সত্যি বলতে, কন্ডিশন অনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য হাতে খুব বেশি সময় ছিল না। তবে পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে যেকোনো কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা আমাদের দায়িত্ব। আমরা জানি, কাজটা কঠিন।’
কঠিন কাজটাকে সহজ করতে দলের তুলনামূলক অভিজ্ঞদের পরামর্শ চেয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তবে তাঁরাও ভালো করেই জানেন, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে টেস্ট খেলা কতটা কঠিন। সেখানে অন্তত ৫ ইনিংস ব্যাট করেছেন, বাংলাদেশের এমন কোনো ব্যাটসম্যানের পঁচিশ গড়ও নেই।
আজ শুরু প্রথম টেস্টের জন্য গতকাল প্রোটিয়ারা যে একাদশ ঘোষণা করেছে, সেটি বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ভয় আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। চোটের কারণে এনরিক নরকিয়া ছিটকে গেলেও চার পেসার আর অফ স্পিনার সাইমন হারমারকে নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বাংলাদেশ অবশ্য এবারও শেষমুহূর্তে উইকেট দেখেই একাদশ সাজাবে।
তাদের জন্য অবশ্য একটা মধুর সংকট তৈরি করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিলেট টেস্ট। সিলেটে ডাবল সেঞ্চুরি করা তাওহিদ হৃদয় একাদশে থাকবেন, তা একরকম নিশ্চিতই; কিন্তু তিনি ওই ম্যাচটা খেলেছিলেন মুমিনুল হক মাথায় আঘাত পাওয়ায়। সেই মুমিনুলও এখন আছেন দলে।
একাদশ নিয়ে অধিনায়ক নাজমুল স্পষ্ট কিছু না বললেও সাত ব্যাটসম্যানের সঙ্গে স্পিনার হিসেবে মেহেদী হাসান মিরাজ ও তিন পেসার নিয়ে একাদশ গড়ার সম্ভাবনাই বেশি। বাংলাদেশের পেসারদের সমীহর চোখেই দেখছে দক্ষিণ আফ্রিকা। স্বাগতিক অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার গতকাল বলা কথাটাই শুনুন, ‘আমরা তাদের যথেষ্ট সমীহ করি। অস্ট্রেলিয়ায় তারা কীভাবে স্বাগতিকদের চাপে ফেলেছিল, সেটা আমরা দেখেছি।’
টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে ১ নম্বর জায়গাটা এখন দক্ষিণ আফ্রিকার, বাংলাদেশ আছে ৮ নম্বরে; কিন্তু মাঠে এই ব্যবধান যে কমে আসতে পারে, গত আগস্টেই সেটি বাংলাদেশ দেখিয়েছে ডারউইনে। অস্ট্রেলিয়াকে বাংলাদেশ হারিয়ে দেবে, কে ভেবেছিল তা! এবারও তাই অভাবনীয় কিছুর প্রত্যাশা বাংলাদেশ করতেই পারে।