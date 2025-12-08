টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকে রেকর্ড সেঞ্চুরি, ৯৪ রানই বাউন্ডারি থেকে

সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে আজ হায়দরাবাদে সার্ভিসেস দলের বিপক্ষে বরোদার হয়ে ৫৫ বলে ১১৪ রান করেছেন অমিত পাসি। ছেলেদের স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকে এটি যৌথভাবে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংস।
সার্ভিসেসের বিপক্ষে বরোদার ১৩ রানে জয়ের এ ম্যাচে নিজের ইনিংসে ১০টি চার ও ৯টি ছক্কা মারেন অমিত। অর্থাৎ বাউন্ডারি থেকেই করেছেন ৯৪ রান!
পাসি ছুঁয়েছেন পাকিস্তানের বিলাল আসিফের রেকর্ড। ২০১৫ সালে ফয়সালাবাদে সুপারএইট টি-টোয়েন্টি কাপে বিলাল শিয়ালকোট স্ট্যালিয়নসের হয়ে অ্যাবোটাবাদ ফ্যালকনসের বিপক্ষে ৪৮ বলে ১১৪ রানের ইনিংস খেলেন। পাকিস্তানের হয়ে ৫ টেস্ট ও ৩টি ওয়ানডে খেলা এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার অভিষেকে ৩৪ বলে ফিফটির পর ৪৩ বলে সেঞ্চুরি তুলে নেন।
আজ অমিত ৪৪তম বলে ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। তার আগে ফিফটিতে পৌঁছান ২৪ বলে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে জিতেশ শর্মা ভারতের জাতীয় দলে ডাক পাওয়ায় তাঁর জায়গায় বরোদার একাদশে সুযোগ পান অমিত।
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকে ভারতের তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে সেঞ্চুরি পেলেন অমিত। ২০১০ সালে হায়দরাবাদের অক্ষত রেড্ডি এবং ২০১৯ সালে পাঞ্জাবের শিবম ভাম্ব্রি অভিষেকে সেঞ্চুরি করেন। কাকতালীয় বিষয়, এই তিন সেঞ্চুরিই এসেছে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে।