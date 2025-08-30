৮ উইকেটে জেতা ম্যাচের ১০টি মুহূর্ত, একটি বোনাস

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটিতে নেদারল্যান্ডসকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম আলোর আলোকচিত্রী শামসুল হকের ক্যামেরায় দেখুন ম্যাচের ১০টি মুহূর্ত।
কয়েন ছুড়েছেন লিটন দাস, ‘কল’ দিয়েছেন স্কট এডওয়ার্ডস। জিতেছেন লিটনই, নিয়েছেন আগে বোলিংনেদারল্যান্ডস শুরুতে দুই উইকেট হারিয়ে ফেললেও তৃতীয় উইকেটে কিছুটা থিতু হয়ে উঠেছিলেন নেদারল্যান্ডসের স্কট এডওয়ার্ডস ও নেতা নিদামানুরু। তিন বলের মধ্যে দুজনই ফিরেছেন সাইফ হাসানের বলে
নোয়াহ ক্রসকে ফেরানোর পর তাসকিনের উচ্ছ্বাস। এটি ছিল ম্যাচে তাঁর চতুর্থ উইকেটনেদারল্যান্ডস ইনিংসের শেষ বলে ঝুঁকি নিয়েই দুই রান নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন টিম প্রিঙ্গল। পারেননি, আগেই স্টাম্প ভেঙে দিয়েছেন লিটন
নেদারল্যান্ডসের ইনিংস শেষ। দুই আম্পায়ার তানভীর আহমেদ ও মোরশেদ আলী খানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে সময় দেখছেন চতুর্থ আম্পায়ার সাথিরা আক্তার। এই ম্যাচ দিয়েই ছেলেদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আম্পায়ারিং অভিষেক হয়েছে তাঁররান তাড়ায় প্রথম দুই বলেই চার মেরেছেন পারভেজ হোসেন, তৃতীয় বলে ছক্কা২৬ বলেই ফিফটি ছুঁয়েছেন লিটন দাস, যা টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ১৩তম দুই বছর পর দলে ফেরা সাইফ হাসানও ব্যাট চালিয়েছেন সমানতালে। ১৯ বলে ৩ ছক্কায় করেছেন ৩৬ রানমিশন কমপ্লিট! ডাচ অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাসম্যাচসেরার স্বীকৃতি উঠেছে তাসকিন আহমেদের হাতে
একটি বোনাস ...
এই ছবিটি ম্যাচ শুরুর আগের। শরীফুল ইসলামের হাতে রঙের বালতি, পেছনে মোস্তাফিজুর রহমান। ঠিক কী কারণে পেসারদের হাতে রঙের বালতি, অনুমান করতে পারেন?