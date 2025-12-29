দুই দিনেই টেস্ট শেষ, ‘অসন্তোষজনক’ রেটিং পেল এমসিজি পিচ

দুই দিনে খেলা শেষ হওয়া মেলবোর্ন টেস্টের পিচকে ‘অসন্তোষজনক’ রেটিং দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রোর মূল্যায়নে এই রেটিং পাওয়ায় মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের (এমসিজি) নামে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে।
আইসিসির চার ধাপের পিচ রেটিং ব্যবস্থায় ‘অসন্তোষজনক’ হলো তৃতীয় স্তর। এই রেটিং দেওয়া হয় এমন পিচকে, যেখানে ব্যাট ও বলের মধ্যে সমতা থাকে না, বোলারদের বেশি সহায়তা করে।
২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হওয়া অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ডের বক্সিং ডে টেস্ট পরদিনই শেষ হয়ে যায়। প্রথম দিনেই দুই দলের ২০ উইকেট পড়ে যায়, পরদিন আরও ১৬টি—মোট ১৪২ ওভারেই ৩৬ উইকেট। টেস্টটা ৪ উইকেটে জিতে ইংল্যান্ড। তবে প্রথম তিন টেস্ট জিতে সিরিজ আগেই নিশ্চিত করেছিল অস্ট্রেলিয়া।
ম্যাচ শেষ হওয়ার পর দিন এমসিজির কিউরেটর ম্যাট পেজ বলেছিলেন, এত দ্রুত ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি ‘ধাক্কা খেয়েছেন’। শেষ তিন দিনের গরম আবহাওয়ার পূর্বাভাস মাথায় রেখে পিচে ১০ মিলিমিটার ঘাস রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। তবে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই ব্যাপক প্রশ্ন উঠেছে।
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ক্রিকেট বিষয়ক প্রধান জেমস অলসপ পরে এক বিবৃতিতে বলেন, ‘তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের টিকিট কাটা দর্শক এবং অস্ট্রেলিয়া ও বিশ্বজুড়ে ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় থাকা কোটি ভক্তের জন্য আমরা হতাশ। এই পিচ ব্যাট ও বলের মধ্যে এমসিজির স্বাভাবিক ভারসাম্য দিতে পারেনি।’
তবে এমসিসির মাঠকর্মীদের ওপর আস্থা রাখার কথাও জানিয়েছেন অলসপ। তাঁর মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা ধারাবাহিকভাবে ভালো টেস্ট পিচ তৈরি করেছেন। আগামী বছরের নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্ট ও ২০২৭ সালের মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৫০ বছর পূর্তি টেস্টে মানসম্মত পিচ থাকবে বলে তিনি আশাবাদী।
বলে রাখা ভালো, প্রতিবছরই ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট আয়োজন করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। এবারের আগের তিনটি বক্সিং ডে টেস্টেই এমসিজির পিচ আইসিসির সর্বোচ্চ রেটিং ‘ভেরি গুড’ পেয়েছিল। তবে এবার দুই দিনে শেষ হয়ে যাওয়ায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে আর্থিকভাবেও বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গের হিসাব অনুসারে, লোকসানের পরিমাণ হতে পারে প্রায় ৭০ লাখ মার্কিন ডলার।
অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ড অ্যাশেজের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট শুরু হবে ৪ জানুয়ারি সিডনিতে।