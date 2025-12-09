আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন যশপ্রীত বুমরা
ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি

দক্ষিণ আফ্রিকার লজ্জার রেকর্ড, ভারতের বড় জয়ের দিনে বুমরার ‘১০০’

খেলা ডেস্ক

বড় জয়েই টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করল ভারত। কটকে আজ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১০১ রানে হারিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ উইকেট ১৭৫ রান তোলে ভারত। রান তাড়ায় লজ্জার রেকর্ড গড়ে ১২.৩ ওভারেই ৭৪ রানে অলআউট দক্ষিণ আফ্রিকা।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রোটিয়াদের এটিই দলীয় সর্বনিম্ন। আগের সর্বনিম্নও ভারতের বিপক্ষেই। ২০২২ সালে রাজকোটে রান তাড়ায় ৮৭ রানে অলআউট হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

তিন বছর আগের সেই ম্যাচে ৩১ বলে ৪৬ রান করা হার্দিক পান্ডিয়া আজও ঝড় তুলেছেন ব্যাট হাতে। ছয়ে নেমে ২৮ বলে ৫৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ১২তম ওভারে ভারত ৭৮ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর উইকেটে আসা পান্ডিয়ার মেরেছেন ৬টি চার ও ৪টি ছক্কা।

পান্ডিয়া ব্যাটিংয়ে নামার পর শেষ ৫০ বলে ৯৭ রান তোলে ভারত। অক্ষর প্যাটেল (২১ বলে ২৩), শিবম দুবে (৯ বলে ১১) ও জীতেশ শর্মারা (৫ বলে অপরাজিত ১০) ভালো সঙ্গ দিয়েছেন পান্ডিয়াকে।

২৮ বলে ৫৯ রান করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া

রান তাড়ায় দ্বিতীয় বলেই কুইন্টন ডি কককে হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। অর্শদীপ সিংয়ের বলে শূন্য রানে ফেরেন কু্ইন্টন ডি কক। নিজের পরের ওভারে ট্রিস্টান স্টাবসকে উইকেটকিপারের ক্যাচ বানিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৬/২ বানিয়ে দেন অর্শদীপ। এরপর অধিনায়ক এইডেন মার্করাম ডেভাল্ড ব্রেভিসকে নিয়ে ২৪ রান যোগ করার পর অক্ষর প্যাটেলের বলে বোল্ড হয়ে যান। সেখান থেকে আর ৩৪ রান তুলতেই অলআউট দলটি।

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১৪ বলে সর্বোচ্চ ২২ রান করেছেন ব্রেভিস। তাঁকে একস্ট্রা কাভারে সূর্যকুমারের ক্যাচ বানিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০তম উইকেট পেয়ে যান যশপ্রীত বুমরা। অর্শদীপের পর ভারতের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০ পেলেন বুমরা। ৮১তম ম্যাচে মাইলফলক ছোঁয়া বুমরা পরে কেশব মহারাজকে উইকেটকিপারের ক্যাচ বানিয়ে পেয়েছেন দ্বিতীয় উইকেট।

ম্যাচ শেষে দুই অধিনায়ক, ভারতের সূর্যকুমার যাদব ও দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম

বুমরা ছাড়াও অর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী ও অক্ষর প্যাটেল পেয়েছেন ২টি করে উইকেট। হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবম দুবে নিয়েছেন ১টি করে উইকেট।

বৃহস্পতিবার সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি নিউ চণ্ডীগড়ে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত: ২০ ওভারে ১৭৫/৬ (পান্ডিয়া ৫৯*, তিলক ২৬, অক্ষর ২৩; এনগিডি ৩/৩১, সিপামলা ২/৩৮)।দক্ষিণ আফ্রিকা: ১২.৩ ওভারে ৭৪ (ব্রেভিস ২২, মার্করাম ১৪, স্টাবস ১৪; অক্ষর ২/৭, অর্শদীপ ২/১৪, বুমরা ২/১৭, চক্রবর্তী ২/১৯)।ফল: ভারত ১০১ রানে জয়ী।মান অব দ্য ম্যাচ: হার্দিক পান্ডিয়া।
