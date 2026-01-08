‘খুবই ভদ্র ছেলে’ মোস্তাফিজের সঙ্গে ‘যা হয়েছে, তা হতাশাজনক’

দক্ষিণ এশিয়ার ক্রিকেটে এখন আলোচনায় মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁকে আইপিএলে খেলতে না দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ভারতে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু এসবের কিছুই ছুঁয়ে যায়নি মোস্তাফিজকে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কখনো স্ত্রীর সঙ্গে ছবি দিচ্ছেন, কখনো তাঁকে দেখা যাচ্ছে সিলেটে বিপিএল খেলার ফাঁকে প্রকৃতি উপভোগ করতে। মোস্তাফিজ আসলে কেমন? এ নিয়ে কৌতূহল আছে অনেকের।
বিপিএলের দল রংপুর রাইডার্সের কোচ মিকি আর্থার আজ জানালেন তাঁর চোখে এই বাঁহাতি পেসার কেমন, ‘সে দারুণ পেশাদার। আমাদের জন্য দুর্দান্ত একজন। বোলার হিসেবে তাঁর মান কেমন, তা আমরা জানি; সে দুনিয়ার বাকিদের মতোই ভালো, যদি তাঁদের চেয়েও ভালো না হয়। দলের জন্য নিবেদিত আর খুবই ভদ্র ছেলে।’
এত সব আলোচনার ভিড়েও মোস্তাফিজ প্রতিনিয়তই মাঠে নিজেকে প্রমাণ করে যাচ্ছেন। এবার বিপিএলে ৫ ম্যাচে ৬.৯৮ গড়ে ওভারপ্রতি রান দিয়ে ৯ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। ডেথ বোলিংয়ে রংপুরের নিয়মিত ভরসাও তিনি।
আর্থারও জানান সেটি, ‘ওকে ম্যানেজ করতে কোনো সমস্যাই হয় না। সে কেবল প্রতিদিন মাঠে যায় আর সামর্থ্যের সেরাটা দিয়ে আসে, যা হয়েছে, তা সত্যিই হতাশাজনক। তাঁর কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে ভালো একটা চুক্তি ছিল আর এটা সত্যিই হতাশাজনক।’
৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে দলে নিয়েছিল কলকাতা। এর আগে বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটার আইপিএলে এত অর্থ পাননি। মোস্তাফিজের ভেতরে হতাশা থাকাটা তাই স্বাভাবিক। এ নিয়ে কি মোস্তাফিজের সঙ্গে আর্থারের কথা হয়েছে?
আর্থারের উত্তর, ‘হ্যাঁ, আমাদের কথা হয়েছে। ওর সঙ্গে ভাষাগত দূরত্ব আছে আমার। তবে সে বুঝেছে আমি কী বলছি, আমিও তাঁরটা বুঝেছি।’