ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে ভারত ফেবারিট শুনে সূর্য বললেন, কে বলেছে

দল হিসেবে পাকিস্তান ছন্দেই আছে। সম্প্রতি ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। সালমান আগার নেতৃত্বে পাকিস্তান আধুনিক টি-টোয়েন্টি খেলার চেষ্টাও করছে বেশ কিছুদিন।
কিন্তু এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে? নিশ্চয়ই ভারতই ফেবারিট। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সামর্থ্যে এই দুই দলের পার্থক্য এখন অনেক। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব অবশ্য এ কথা মানতে চাইছেন না।
এশিয়া কাপে আট দলের অধিনায়কদের সংবাদ সম্মেলনে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে ভারত ফেবারিট—সাংবাদিকের এ কথা শুনতেই সূর্য উল্টো প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। ভারতীয় অধিনায়ক জানতে চেয়েছেন, কে বলেছে ভারত ফেবারিট?
ফেবারিট হওয়ার কিছু বিড়ম্বনাও থাকে। চাপটা সেই দলের ওপরই বেশি থাকে। হতে পারে পাকিস্তান ম্যাচে সেই চাপটা নিতে চাইছেন না ভারতের এই অধিনায়ক।
সে কারণেই তিনি এমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে সূর্য বলেছেন, ‘কে বলেছে ভারত ফেবারিট? আমি তো শুনিনি। যদি আপনার প্রস্তুতি ভালো হয়, তাহলে অবশ্যই মাঠে নামার সময় আত্মবিশ্বাস থাকে। আমরা অনেক দিন পর খেলছি, তবে আমরা তিন-চার দিন আগেই এখানে এসেছি। আমরা একসঙ্গে দল হিসেবে ভালো সময় কাটিয়েছি। এই টুর্নামেন্টের জন্য ভীষণভাবে উন্মুখ হয়ে আছি।’
পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা একই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ‘টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে, আমি মনে করি না যে কেউ ফেবারিট। নির্দিষ্ট দিনে ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। এটা একটি দ্রুতগতির খেলা। কয়েকটা ওভারেই খেলার মোড় ঘুরে যেতে পারে।’
এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ আগামীকাল আরব আমিরাতের বিপক্ষে। এ ম্যাচ নিয়ে সূর্যকুমার বলেছেন, ‘আরব আমিরাত রোমাঞ্চকর ক্রিকেট খেলছে। তারা সম্প্রতি একটা টুর্নামেন্ট খেলেছে, কিন্তু ফাইনালে যেতে পারেনি। আমি আশা করি তারা এশিয়া কাপে যেন ভালো খেলে। তাদের বিপক্ষে খেলতে পেরে রোমাঞ্চিত।’