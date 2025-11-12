বিসিবি কার্যালয়
নারী ক্রিকেটে অসদাচরণ তদন্তে যুক্ত হলেন আরও দুজন

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

নারী ক্রিকেটে অসদাচরণের অভিযোগ তদন্তে যে কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সেখানে আরও দুজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের নিয়ে কমিটির মোট সদস্যসংখ্যা এখন পাঁচ। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বিসিবি।

জাতীয় দলের বাইরে থাকা অলরাউন্ডার জাহানারা আলম সম্প্রতি একটি ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেন। এর জের ধরে গত শনিবার তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করে বিসিবি।

কমিটির আহ্বায়ক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিম। অন্য দুই সদস্য বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা।

তবে গত রোববার এক বিবৃতিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দাবি করে, অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে কমিটিতে যৌন হয়রানি তদন্তে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্তত দুজন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করতে হবে।

এরপর আজ এক বিবৃতিতে বিসিবি জানিয়েছে, তদন্ত কমিটিতে আরও দুজন আইনজীবীকে যুক্ত করা হয়েছে, তাঁরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও আইন কমিশনের বর্তমান সদস্য অধ্যাপক ড. নাঈমা হক ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান খান।
বিসিবি আগেই জানিয়েছিল, কমিটি গঠনের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তাঁরা প্রতিবেদন জমা দেবেন।

