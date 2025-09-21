ভারতকে সর্বশেষ কবে হারিয়েছে পাকিস্তান, আজ ভারত জিতলেই নতুন ইতিহাস

ক্রিকেট মাঠে ভারত-পাকিস্তান লড়াই কে না দেখতে চায়!
এই দুই দলের ম্যাচ মানেই যে গ্যালারিঠাসা দর্শক, টেলিভিশন ও অন্যান্য মাধ্যমে খেলা দেখার নতুন রেকর্ড। একটা সময় মাঠেও আগুনে লড়াই হতো। দুই দলের কত কত ম্যাচের পাশেই তো ‘ক্ল্যাসিক’ শব্দটা খুব বেশি না ভেবেই বসিয়ে দেওয়া যায়।
সেই ভারত ও পাকিস্তানের আজকাল বহুজাতিক টুর্নামেন্ট ছাড়া দেখাই হয় না। দেখা যে হয় না, সেটির কারণ রাজনীতি। যখন আবার দেখা হয়, তখন আবার খেলার চেয়ে ভূরাজনৈতিক কারণেই বেশি উত্তেজনা ছড়ায়। ২০২৫ এশিয়া কাপেও যেমন হচ্ছে।
‘অখেলোয়াড়ি’ কারণেই এবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা একটু বেশি। প্রথম পর্বে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করেননি ভারতীয় খেলোয়াড়েরা। তা নিয়েই তোলপাড় কম হচ্ছে না। আজ দুবাইয়ে আবার কী নাটক হয়, কে জানে!
তবে দুই দলের মাঠের লড়াইটা আজকাল একপেশেই হয়ে গেছে। পাকিস্তান সর্বশেষ কবে ভারতকে ক্রিকেট মাঠে হারিয়েছে, এ প্রশ্নের উত্তর এখন আর চটজলদি দেওয়া যায় না। অথচ তিন সংস্করণ মিলিয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এখনো ম্যাচ জয়ে পাকিস্তানই এগিয়ে।
১৯৫২ সালে পাকিস্তানের টেস্ট অভিষেক থেকে শুরু করে এবারের এশিয়া কাপের প্রথম পর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০৯ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। এর ৮৮টিতে জিতেছে পাকিস্তান, ভারত জিতেছে ৭৭টিতে। অন্য ম্যাচগুলোর একটি টাই হয়েছে, ফল দেখেনি ৫টি ম্যাচ, আর ৩৮টি টেস্ট হয়েছে ড্র।
ক্রিকেট মাঠে দুই দলের ৭৩ বছরের লড়াইয়ের ইতিহাসে পাকিস্তান কিংবা ভারত কখনোই একে অন্যকে টানা পাঁচ ম্যাচের বেশি হারাতে পারেনি আগে। ভারত আজ জিতে গেলে প্রথমবারের মতো সংখ্যাটা ছয় হয়ে যাবে।
৮৮ জয়ের সর্বশেষটি পাকিস্তান পেয়েছে তিন বছর আগে টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপে দুবাইয়ে। সুপার ফোরে সেই ম্যাচে ভারতের ১৮১ রান ১ বল ও ৫ উইকেট হাতে রেখে পেরিয়েছিল পাকিস্তান।
এরপর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে সাত ম্যাচের একটিতেও ভারতকে হারাতে পারেনি পাকিস্তান, হেরেছে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচেই। ২০২৩ এশিয়া কাপে পাল্লেকেলের ম্যাচটি বাজে আবহাওয়ায় মাঝপথে পরিত্যক্ত হওয়ার পর টানা জিতে আসছে ভারত।
২০০৭ সালের পর আর টেস্টে মুখোমুখি না হওয়া দুই দলের লড়াইয়ে আজও ভারত জিতে গেলে নতুন ইতিহাসই হবে।
ভারত এর আগে আরও একবার পাকিস্তানকে টানা পাঁচ ম্যাচে হারিয়েছিল। ২০১৪ সালে মিরপুরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত টানা পাঁচ ম্যাচ জিতেছিল ভারত।
ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের টানা জয়ের রেকর্ডটাও পাঁচ। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের মধ্যে টানা পাঁচটি ওয়ানডেতে ভারতকে হারিয়েছিল পাকিস্তান। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে ওয়ানডে ও টেস্ট মিলিয়ে আবারও টানা পাঁচ ম্যাচে প্রতিবেশীদের হারায় পাকিস্তান। সর্বশেষ ১৯৯৯ সালেই টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে আবার ভারতকে টানা পাঁচ ম্যাচে হারায় পাকিস্তান।
ওই পাঁচ ম্যাচ জয়ের পর তখন ভারতের বিপক্ষে জয়-পরাজয়ের হিসাবে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে ছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের ৫৫ জয়ের বিপরীতে ভারতের জয় ছিল ৩০টি।