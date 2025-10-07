এবারও নিগারের ভরসা মারুফা

কলম্বোয় পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে বাংলাদেশ নারী দল। কলম্বো থেকে বাংলাদেশ দল এরপর পাড়ি দিয়েছে গুয়াহাটিতে। বাড়ির কাছের সেই ভেন্যুতেই আজ ‘অচেনা’ ইংল্যান্ডের সামনে নিগার সুলতানারা।
নারী টি-টোয়েন্টিতে চারবার দেখা হলেও ৫০ ওভারের ক্রিকেটে দুই দলের দেখা হয়েছে মাত্র একবারই। বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলছে ২০১১ সাল থেকে। তবে এই সংস্করণে ইংলিশ মেয়েদের দেখা পেতে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ২০২২ সাল পর্যন্ত। নিজেদের প্রথম বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে দেখা হয়েছিল দুই দলের। নিগারদের ১৩৪ রানে অলআউট করে ঠিক ১০০ রানে জিতেছিল ইংল্যান্ড। এরপর আরেকটি বিশ্বকাপে এসেই আবার দেখা হচ্ছে দুই দলের।
বাংলাদেশের মতো বড় জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছেন ইংলিশ মেয়েরাও। প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৬৯ রানে অলআউট করে ১৪.১ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়েই তা পেরিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। আজও সেই ইংল্যান্ডই যে নিরঙ্কুশ ফেবারিট, না বললেও চলে।
তবে বাংলাদেশকে বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছেন পেসার মারুফা আক্তার। প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেই ম্যাচের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন মারুফা। ম্যাচের প্রথম ওভারের শেষ দুই বলে অসাধারণ দুই ডেলিভারিতে উইকেট নেওয়া মারুফাকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত পুরো বাংলাদেশ দল। তাঁর মধ্যেই বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ দেখছেন অনেকে।
গুয়াহাটিতে কাল বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা বলেন, মারুফার মতো কিছু আগে পায়নি বাংলাদেশ, ‘আগেও ভালো কিছু পেসার ছিল, তবে মারুফাকে নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, সেটি কেউ পায়নি।’
নিগারের আশা, প্রশংসায় ভেসে না গিয়ে নিজের কাজে অটল থাকবেন মারুফা, ‘ওর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিশ্বকাপে মনোযোগ রাখা। আশা করছি, এসব আলোচনা তার পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলবে না।’
ইংল্যান্ড দলে অনেক ডানহাতি ব্যাটার থাকায় একাদশে পরিবর্তনের আভাসও দিয়েছেন নিগার। তবে সেই সিদ্ধান্ত উইকেট দেখে নেওয়ার কথাও বলেন অধিনায়ক।