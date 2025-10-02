রিশাদের আবার আঘাত, ৫ উইকেট নেই আফগানদের

আফগানিস্তান: ১৩ ওভারে ৭৬/৫।
রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের ৩৩ রানের জুটি ভেঙেছেন রিশাদ। এই লেগ স্পিনারের ঝুলিয়ে দেওয়া বলে লোভ সামলাতে পারেননি ওমরজাই, ছক্কা মারতে গিয়ে লং অনে ক্যাচ হয়েছেন তানজিম হাসানের। ৭৩ রানে ৫ উইকেট হারাল আফগানিস্তান। ১৮ বলে ১৮ রান করে ফিরেছেন ওমরজাই। ব্যাটিংয়ে নেমেছেন মোহাম্মদ নবী।
নারীদের বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে শুরু করেছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের দেওয়া ১৩০ রানের লক্ষ্য ৩১.১ ওভারে তাড়া করেছেন নিগার সুলতানারা। অভিষেকে ৭৭ বলে ৫৪ রানে অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন রুবাইয়া হায়দার।
রিশাদ এনে দিয়েছেন চতুর্থ উইকেট। তাঁর বলে শামীম হোসেনের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়েছেন মোহাম্মদ ইশহাক। ৮ ওভারশেষে ৪ উইকেটে আফগানিস্তানের রান এখন ৪৫।
রান আউটে তৃতীয় উইকেট হারিয়েছে আফগানিস্তান। মোস্তাফিজুর রহমানের বলটা খেলেই দৌড় শুরু করেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। কিন্তু নন স্ট্রাইকে থাকা রাসূলী তখন তাকিয়ে ছিলেন বলের দিকে। ততক্ষণে ফাঁকা স্ট্রাইক প্রান্তে বল পৌঁছে দেন মোস্তাফিজ, স্টাম্প ভাঙার কাজটা করেন জাকের। ২ বলে শূন্য রানে আউট হন রাসূলী।
পাওয়ার প্লের ছয় ওভারে ৩৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে আফগানিস্তান।
দুই ওপেনারকে হারিয়ে ফেলল আফগানিস্তান। এবার তানজিম হাসান তুলে নিয়েছেন সেদিকুল্লাহ আতালের উইকেট। তাঁর বলে পারভেজ হোসেনে হাতে ক্যাচ দিয়েছেন ১২ বলে ১০ রান করা এই ব্যাটসম্যান।
৩১ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারিয়েছে আফগানিস্তান।
আগের ওভারে তৈরি করা চাপের ফলটা পরের ওভারে পেলেন নাসুম আহমেদ। ইনিংসের চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে দলকে প্রথম উইকেট এনে দিয়েছেন এই স্পিনার। তাঁর বলে বোল্ড হয়ে গেছেন ১০ বলে ১৫ রান করা ইব্রাহিম জাদরান।
আফগানিস্তান: ৩.৩ ওভারে ২৫/১
দ্বিতীয় ওভারে নাসুম আহমেদ দিয়েছেন মাত্র ৪ রান। কোনোা বাউন্ডারিও হজম করেননি তাঁরা। চতুর্থ বলে নাসুমের হাতে একটা ক্যাচও গিয়েছিল। তবে হাতে জমাতে পারেননি নাসুম।
২ ওভারশেষে আফগানিস্তানের রান কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৬।
শুরুটা বেশ ভালো করেছে আফগানিস্তান। তাসকিন আহমেদের করা প্রথম ওভারেই তিন বাউন্ডারিতে ১২ রান নিয়েছেন ইব্রাহিম জাদরান।
একাদশে দুটি পরিবর্তন নিয়ে নামছে বাংলাদেশ। একাদশে ফিরেছেন তানজিদ হাসান ও নাসুম আহমেদ। এশিয়া কাপের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন তাওহীদ হৃদয় ও মেহেদী হাসান। বাংলাদেশ একাদশ : জাকের আলী (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, নুরুল হাসান, শামীম হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসান।
টস জিতেছেন আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খান। তিনি ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যার অর্থ, ফিল্ডিংয়ে নামছে বাংলাদেশ দল।
বাংলাদেশ–আফগানিস্তান তিন ম্যাচ টি–টোয়েন্টি সিরিজের ধারাবিবরণীতে সবাইকে স্বাগত। এশিয়া কাপের পর বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান তিনটি করে টি–টোয়েন্টি ও ওয়ানডে খেলবে। তিন টি–টোয়েন্টির ভেন্যু শারজা, তিন ওয়ানডের দুবাই। আজ শারজায় প্রথম টি–টোয়েন্টি।