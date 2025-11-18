ক্রিকেট

১০০ টেস্ট খেলার আগের দিনটা যেমন কাটল মুশফিকের, দেখুন ছবিতে

খেলা ডেস্ক
বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম।কাল মাইলফলকের ম্যাচে মাঠে নামার আগে আজ অনুশীলনে মুশফিকের সময় কেমন কাটল, সেটাই উঠে এসেছে শামসুল হকের তোলা ছবিতে।
শততম টেস্টের আগের দিন অনুশীলনের জন্য ড্রেসিংরুম থেকে বের হচ্ছেন মুশফিকুর রহিম। মুশফিক এমন অনুশীলন আগেও করেছেন। তবে এবারের উপলক্ষটা বিশেষ। শততম টেস্টের মাইলফলক তো ক্যারিয়ারে একবারই আসে
অধিনায়ক বলে কথা! বাড়তি গুরুত্ব তো পাবেনই। সবার আগে মুশফিক তাই নাজমুল হোসেনের সঙ্গেই ফ্রেমবন্দী হয়েছেন
একটু ফুটবল হয়ে যাক! আজকের অনুশীলনের সময় মুশফিক
ফুটবল শেষ। হোক একটু ভলিবল
সতীর্থদের সঙ্গে মুশফিকের এমন অট্টোহাসির রহস্য কী!
ওপেনার মাহমুদুল হাসান ও পেসার ইবাদত হোসেনের সঙ্গে মুশফিক
মিরপুরের উইকেট মুশফিকের হাতের তালুর মতো চেনা। তবু ম্যাচের আগে একবার উইকেট তো দেখতেই হয়
কিটব্যাগ হাতে অনুশীলনে মুশফিক
যাঁরা মুশফিকের ছবি তোলেন, আজ তাঁদের সঙ্গেই এক ফ্রেমে মুশফিক
অনুশীলন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে ছবি তুলেছেন মুশফিক
