রুট–ব্রুকের অপরাজিত ফিফটিতে ইংল্যান্ডের স্বস্তির দিন

সিডনিতে অ্যাশেজের শেষ টেস্টের বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে ইংল্যান্ডকে টেনে তুলেছেন জো রুট ও হ্যারি ব্রুক। ৫৭ রানে ৩ উইকেট খোয়ানো ইংল্যান্ড রুট ও ব্রুকের অপরাজিত ফিফটিতে দিন শেষ করেছে ৩ উইকেটে ২১১ রান নিয়ে। ব্রুক অপরাজিত ৭৮ রানে, রুট ৭২-এ।
আজ বৃষ্টি ও আলোর স্বল্পতায় খেলা হয়েছে মাত্র ৪৫ ওভার। টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া ইংল্যান্ড ভালোই শুরু করেছিল। ইংলিশ দুই ওপেনার জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট গড়েন ৩৫ রানের জুটি। বরাবরের মতে আক্রমণাত্মক ছিলেন ডাকেট। মিচেল স্টার্কের বলে পাঁচটি বাউন্ডারি মেরে ২৪ বলে ২৭ রান করেন তিনি। কিন্তু শেষ হাসি ছিল স্টার্কেরই। সিরিজে পঞ্চমবার ডাকেটকে আউট করেন স্টার্ক।
এরপর ব্যক্তিগত ১৬ রান করে ক্রলি এলবিডব্লু হন মাইকেল নেসারের বলে। তিনে নামা বেথেল ছিলেন সাবধানী। প্রথম রান পেতে তিনি খেলেন ১৫ বল। তবে উইকেটে থিতু হতে পারেননি। ১০ রান করে স্কট বোল্যান্ডের বলে ক্যাচ দিয়েছেন উইকেটের পেছনে অ্যালেক্স ক্যারির হাতে। এই তিন ব্যাটসম্যানই ফেরেন দিনের প্রথম ১৩ ওভারের মধ্যে।
এরপরের গল্পটা রুট ও ব্রুকের। রুট আজ টেস্ট ক্যারিয়ারের ৬৭তম ফিফটির দেখা পেয়েছেন। টেস্টে রুটের চেয়ে বেশি ফিফটি আছে শুধু শচীন টেন্ডুলকারের—৬৮টি। রুটের চার বল পরই নিজের ১৫তম টেস্ট ফিফটি পূর্ণ করেন ব্রুক।
দুজনে গড়েছেন ১৫৪ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি, যা এই সিরিজে দুই দল মিলিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এরপর নামে বৃষ্টি, শুরু হয় বজ্রপাতও। তাতে চা বিরতি নেওয়া হয় আগেভাগেই। বৈরী আবহাওয়ায় আর খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগেই দিনের খেলা শেষ ঘোষণা করা হয়।
খেলা শেষে ব্রুক বলেছেন, ‘শুরুর দিকে বাউন্স একটু বেশি লাগছিল। পরে ধীরে ও নিচু হয়ে আসে। মোটের ওপর ভালো ব্যাটিং উইকেট। ৩ উইকেট নিয়ে দিন শেষ করেছি। আমরা খুব ভালো অবস্থানে আছি।’
ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস: ৪৫ ওভারে ২১১/৩ (হ্যারি ব্রুক ৭৮*, জো রুট ৭২*; মাইকেল নেসার ১/৩৬)
প্রথম দিন শেষে