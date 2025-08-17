২৯ বলে ১০ ছক্কায় রেকর্ড গড়লেন কক্স

প্রথম বল ডট, দ্বিতীয় বলও ডট। প্রথম রানের দেখা পেলেন তৃতীয় বলে।
শনিবার দ্য হান্ড্রেডে জর্ডান কক্সের ব্যাটিংয়ের শুরুটা ছিল এমনই। তবে ২৪ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানের ওই ধীর শুরু ছিল আসলে বড় ঝড়ের প্রস্তুতির। ওভাল ইনভিনসিবলসের হয়ে খেলা কক্স প্রথম ৮ বলে ৮ রান করার পরই তুললেন সেই ঝড়। পরের ২১ বলের ১০টিতেই মারলেন ছক্কা, দুটি চারও।
সব মিলিয়ে ২৯ বলের ইনিংসে ১০ ছয় আর তিন চারে ৮৬ রান করে অপরাজিত। স্ট্রাইক রেট ২৯৬.৫৫!
দ্য হান্ড্রেডে কক্সের এই ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সুবাদে টুর্নামেন্টে নতুন রেকর্ড গড়েছে ওভাল ইনভিনসিবলস। ১০০ বলের এই খেলায় ইনভিনসিবলস তুলেছে ৪ উইকেটে ২২৬ রান, যা হান্ড্রেড ক্রিকেটে দলগত সর্বোচ্চ। পেছনে পড়ে গেছে ২০২২ সালে নর্দান সুপারচার্জারসের বিপক্ষে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের ৫ উইকেটে ২০৮ রান।
দ্য ওভালে স্বাগতিকদের রেকর্ড রান গড়ার ম্যাচে কক্সের ১০ ছক্কাও রেকর্ড। দ্য হান্ড্রেডের এক ইনিংসে এটি যৌথভাবে সর্বোচ্চ ছক্কা। ২০২১ সালে হেডিংলিতে সুপারচার্জারসের বিপক্ষে লিয়াম লিভিংস্টোনের ৯২ রানের ইনিংসেও ছিল ১০ ছক্কা। বার্মিংহাম ফনিক্সের হয়ে খেলা লিভিংস্টোন অবশ্য বল খেলেছেন ৪০টি।
হান্ড্রেড ক্রিকেট টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট হিসেবে স্বীকৃত। সেদিক থেকে স্বীকৃত টি–টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বলে অন্তত ১০ ছক্কা মারার দিক থেকে কক্স যৌথভাবে শীর্ষ রেকর্ডধারী। ২০২৪ সালে ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মা ঘরোয়া টি–টোয়েন্টিতে পাঞ্জাবের হয়ে মেঘালয়ের বিপক্ষে ২৯ বলে মেরেছিলেন ১১ ছক্কা।
কক্সের ১০ ছক্কার ম্যাচটি তাঁর দল ওভাল ইনভিনসিবলস জিতেছে সহজেই। রান তাড়ায় ওয়েলস ফায়ার ১৪৩ রানে অলআউট হয়ে ম্যাচ হেরেছে ৮৩ রানে।