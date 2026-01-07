পাকিস্তান দলে ফিরেই ম্যাচ জেতালেন শাদাব

১ জুন লাহোরে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলেছিলেন। চোট কাটিয়ে শাদাব খান এরপর পাকিস্তান দলে ফিরলেন আজ, ডাম্বুলায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। ৭ মাসের বেশি সময় পর দলে ফেরা এই অলরাউন্ডারই তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের জয়ের নায়ক।
বল হাতে ৪ ওভারে ২৫ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। পরে ব্যাট হাতে ১২ বলে ১৮ রান করে অপরাজিত। শাদাবের এমন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের দিনে শ্রীলঙ্কাকে ১২৮ রানে অলআউট করে পরে ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে পাকিস্তান।
গত বছরের জুনে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের পর কাঁধের অস্ত্রোপচার করান শাদাব। এরপর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষ করে ডিসেম্বরে বিগ ব্যাশ দিয়ে মাঠে ফেরেন। আজ ডাম্বুলায় পাকিস্তানের জার্সিতে নেমে শাদাব নিজের প্রথম ওভারেই নেন ২ উইকেট। কুশল মেন্ডিসকে ফেরান এলবিডব্লুতে, এক বল বিরতি দিয়ে ধনাঞ্জয়া ডি সিলভাকে উইকেটকিপার উসমানের খানের হাতে ক্যাচে।
শাদাবের মতো বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন দুই পেসার সালমান মির্জা ও মোহাম্মদ ওয়াসিম এবং লেগ স্পিনার আবরার আহমেদও। বাঁহাতি পেসার সালমান ৪ ওভারে ১৮ রানে নেন ৩ উইকেট, ডানহাতি পেসার ওয়াসিম ২.২ ওভারে মাত্র ৭ রানে ২ উইকেট। আবরার ৩ উইকেট নেন ২৫ রানে।
শ্রীলঙ্কার ইনিংসে জানিত লিয়ানাগেই শুধু প্রতিরোধ গড়তে পেরেছেন। ৬ নম্বরে নামা এই ব্যাটসম্যান ৩১ বলে করেন ৪০ রান। অন্যদের কেউ ২০ রানের ঘরেও পৌঁছাতে পারেননি।
রান তাড়ায় পাকিস্তান জয়ের রসদ পেয়ে যায় ওপেনিং জুটির কাছ থেকেই। সিলেটে বিপিএলে খেলে যাওয়া সাহিবজাদা ফারহান ও সাইম আইয়ুব ৫.৪ বলেই তোলেন ৫৯ রান।
এরপর সাইম তিকশানার বলে ২৪ রানে বোল্ড হলেও ফারহান ফিফটি পর্যন্ত পৌঁছেছেন। ৩৬ বলে ৫১ রান করে ফারহান যখন আউট হন, পাকিস্তানের জয় ২৮ রান দূরে। শেষ দিকে শাদাব ১২ বলে ৩ বাউন্ডারিতে ১৮ রানে অপরাজিত থেকে দল জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন।
শ্রীলঙ্কা: ১৯.২ ওভারে ১২৮ (লিয়ানাগে ৪০, হাসারাঙ্গা ১৮, আসালাঙ্কা ১৮; মির্জা ৩/১৮, আবরার ৩/২৫)।
পাকিস্তান: ১৬.৪ ওভারে ১২৯/৪ (ফারহান ৫১, সাইম ২৪, শাদাব ১৮*; ধনাঞ্জয়া ১/৪, হাসারাঙ্গা ১/১৭)।
ফল: পাকিস্তান ৬ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: শাদাব খান।