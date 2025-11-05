তুচ্ছ কারণেও শিরোনাম হওয়া কনস্টাস নেই অস্ট্রেলিয়া দলে

মোটে ৫ টেস্টের ক্যারিয়ার। ১০ ইনিংসে করেছেন ১৬৩ রান, সর্বোচ্চ ৬০। যে কোনো দলের বিবেচনাতেই সাদামাটা ব্যাটিং পারফরম্যান্স। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট অভিষেকের পর এমন হতশ্রী ব্যাটিংয়ের পরও অনবরত আলোচনায় স্যাম কনস্টাসের নাম। অস্ট্রেলিয়া দলের নির্বাচকপ্রধান জর্জ বেইলি তো বলেই দিলেন স্যামি (স্যাম কনস্টাস) ‘বায়ু ত্যাগ করলেও শিরোনাম হয়।’
২০ বছর বয়সী কনস্টাস এবার আলোচনায় বাদ পড়ার কারণে। ২১ নভেম্বর পার্থে শুরু অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের দলে রাখা হয়নি তাঁকে। কনস্টাসের জায়গায় ডাক পেয়েছেন এখনো অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা জ্যাক ওয়েদারাল্ড। আজ স্টিভেন স্মিথকে অধিনায়ক রেখে পার্থ টেস্টের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকেরা।
কনস্টাস আলোচনায় আসেন গত বছরের বক্সিং ডে টেস্টে সুযোগ পেয়ে। মেলবোর্নে ২৬ ডিসেম্বর ভারতের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে নজর কাড়েন এই ওপেনার। তাঁর রিভার্স স্কুপ, যশপ্রীত বুমরার বিপক্ষে উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে শট খেলার মতো মানসিকতা প্রশংসিত হয়।
তবে ভারতের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৬০ রানের পর তাঁকে ঘিরে আলোচনা তুঙ্গে উঠলেও ব্যাটিংয়ে পারফরম্যান্স দিনে দিনে ম্লান হয়েছে। সর্বশেষ তিন ইনিংসে দুবার আউট হয়েছেন শূন্য রানে, সর্বশেষ ৯ ইনিংসে সর্বোচ্চ ২৫ রান। আর সেটিরই ফল, অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের দল থেকে বাদ। এখন তাঁকে নিউ সাউথ ওয়েলস দলে ফিরে শেফিল্ড শিল্ডে খেলতে হবে। সফরকারী ইংল্যান্ড দলের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচেও অবশ্য খেলতে পারেন।
আজ পার্থ টেস্টের দল ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনে কনস্টাসের প্রতি সহানুভূতিই ঝরেছে নির্বাচকপ্রধান বেইলির কণ্ঠে, ‘স্যামির জন্য আমার খারাপ লাগছে, কারণ এখন মনে হয় সে যদি বায়ু ত্যাগও করে, সেটা শিরোনাম হয়। দেশজুড়ে শিল্ড ক্রিকেটে তার বয়সী বেশ কয়েকজন তরুণ খেলছে, সবাই নিজেদের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। স্যামিও তার ব্যতিক্রম নয়।’
কনস্টাসকে শিল্ডের দলে ফিরে যতটা সম্ভব ব্যাটিং করা এবং রান করায় মনোযোগ দিতে বলেন বেইলি। একই বিষয়ে পরে বেইলি বলেন, কনস্টাস সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ‘রসিকতা ছিল না।’ কেন তুচ্ছ কারণেও কনস্টাস শিরোনাম হন বলেছেন, তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ‘সে শুধু খেলছে বলেই যে পরিমাণ শিরোনাম পায়, তা দেশের অন্যান্য একই অবস্থানে থাকা খেলোয়াড়দের তুলনায় একেবারেই ব্যতিক্রম। তার ওপর যে দৃষ্টি দেওয়া হয়, তা কিছু মাত্রায় প্রায় নজিরবিহীন।’
গত অক্টোবরে ২০ পূর্ণ করা এই তরুণের জন্য সহানুভূতি জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক স্টিভ ওয়াহও। অস্ট্রেলিয়া ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই অধিনায়ক তাঁর নিজের ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের সঙ্গে কনস্টাসের পরিস্থিতির মিল খুঁজে পাচ্ছেন, ‘সে আসলে আমাকে নিজের শুরুর দিকের সময়টার কথা মনে করিয়ে দেয়। দলে নিজের অবস্থান নিয়ে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী না থাকা, ওঠানামা করা, এবং ফর্মও ঠিক জায়গায় না থাকা।’
কনস্টাসকে তিনিও দিয়েছেন দিয়েছেন ঘরোয়ায় ফেরার পরামর্শ, ‘টেস্ট ক্রিকেট কীভাবে খেলতে হয়, সেটা টেস্ট ক্রিকেট খেলতে খেলতে শেখা খুব কঠিন। আমার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছিল কয়েক বছর ধরে। তাই আমি শিল্ড ক্রিকেটে ফিরে যেতাম, লম্বা ইনিংস গড়ার চেষ্টা করতাম, যতক্ষণ সম্ভব ব্যাটিং করতাম, নিজের খেলা সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানার চেষ্টা করতাম।’
স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), শন অ্যাবোট, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, নাথান লায়ন, মিচেল স্টার্ক, জ্যাক ওয়েদারাল্ড ও বো ওয়েবস্টার।