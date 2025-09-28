ফাইনালে ভারত পাকিস্তানের সম্ভাব্য একাদশ দেখে নিন

এশিয়া কাপ ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফাইনালে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। দুবাইয়ে হতে যাওয়া এই ফাইনালে মাঠে নামার আগে কাগজে-কলমে এগিয়ে ভারত।
তবে পাকিস্তানকেও হালকাভাবে দেখার সুযোগ কম। সর্বশেষ দুই দল ফাইনালে খেলেছিল ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। সেবার জিতেছিল পাকিস্তানই। আর টুর্নামেন্টজুড়ে ছন্দে না থাকলেও পাকিস্তানের ফাইনালে জ্বলে ওঠার দৃষ্টান্ত তো ১৯৯২ বিশ্বকাপ আর ২০০৯ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালেও আছে।
এখন দেখার বিষয়, আজ ফাইনালে কোন একাদশ নিয়ে মাঠে নামবে পাকিস্তান, ভারতের একাদশই বা কেমন হবে?
ফাইনালে পাকিস্তান দলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। মানে বাংলাদেশের বিপক্ষে যে একাদশ পাকিস্তান খেলিয়েছে, সেই দল ভারতের বিপক্ষে খেলতে পারে। ওপেনিংয়ে সাহিবজাদা ফারহানের সঙ্গে খেলবেন ফখর জামান।
তিনে খেলতে পারেন সেই সাইম আইয়ুবই। এশিয়া কাপে ৬ ম্যাচে ৪ শূন্যসহ মাত্র ২৩ রান করেছেন এই বাঁহাতি। এরপরও আরেকটা সুযোগ পেতে পারেন তিনি। কারণ, নতুন বলে সাইমের স্পিন কাজে লাগতে পারে পাকিস্তানের। আর সেই অর্থে পাকিস্তানের হাতে বিকল্পও নেই।
এই তিনজন ছাড়া পাকিস্তানের কোথায় কে ব্যাটিং করবে, সেটা ঠিক নেই। দ্রুত উইকেট হারালে চারে আসতে পারেন অধিনায়ক সালমান আগা। নইলে হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ হারিসদের দেখা যেতে পারে।
বাংলাদেশ ম্যাচে ৫৫ রানে পাকিস্তান ৫ উইকেট হারিয়েছিল। সেখান থেকে পাকিস্তানের রানকে ১৩৫-এ নিয়ে যান শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ হারিস ও মোহাম্মদ নেওয়াজ। পাকিস্তানের মূল ব্যাটসম্যানদের যে ফর্ম তাতে ভারত ম্যাচেও এরাই পাকিস্তানের ভরসা।
পাকিস্তানের বোলিং লাইনআপকে নেতৃত্ব দেবেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। সঙ্গে আছেন হারিস রউফ। আছেন স্পিনার আবরার আহমেদও। আবরার এই এশিয়া কাপে ৫.০২ ইকোনমি রেটে বল করছেন। কমপক্ষে আট ওভার করা কোনো বোলারের ইকোনমি ৬-এর নিচে নেই। আবরারকে স্পিনে সঙ্গ দেবেন সাইম ও নেওয়াজ। আর পেস বোলিংয়ে আফ্রিদি, রউফকে সহযোগিতা করবেন ফাহিম ও তালাত।
পাকিস্তানের সম্ভাব্য একাদশ: সালমান আগা (অধিনায়ক), সাহিবজাদা ফারহান, ফখর জামান, সাইম আইয়ুব, হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ নেওয়াজ, আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, হারিস রউফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি।
ফাইনালে ভারতের একাদশে অবশ্য পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। সর্বশেষ শ্রীলঙ্কা ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন যশপ্রীত বুমরা। এই ম্যাচে ফিরবেন তিনি। ফিরতে পারেন অলরাউন্ডার শিবম দুবেও। সে ক্ষেত্রে বাদ পড়তে পারেন অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানা।
তবে শ্রীলঙ্কা ম্যাচে চোটে পড়া হার্দিক পান্ডিয়ার ফাইনাল খেলা নিয়ে শঙ্কা আছে। তিনি ফাইনালে না খেলতে পারলে ভারতের জন্য বড় ধাক্কা হবে। সে ক্ষেত্রে একাদশে অর্শদীপ বা হর্ষিতের যেকোনো একজনকে রাখতে হবে।
কারণ, এশিয়া কাপে যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে নতুন বলে পান্ডিয়া নিয়মিত বোলিং করেছেন। পেস বোলিং অলরাউন্ডার হলেও দুবের বোলিং ঠিক পান্ডিয়ার মতো নয়। তাই দ্বিতীয় পেসার হিসেবে কাউকে প্রয়োজন হবে ভারতের। স্পিন বিভাগ সামলাবেন বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব। প্রয়োজনে হাত ঘোরাবেন অক্ষর প্যাটেল।
ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: অভিষেক শর্মা, শুবমান গিল, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক বর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া/অর্শদীপ সিং, অক্ষর প্যাটেল, শিবম দুবে, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরাহ ও বরুণ চক্রবর্তী।