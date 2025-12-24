সাকিবুলের ৩২ বলে সেঞ্চুরিতে সূর্যবংশীও ম্লান, ওয়ানডেতে ৫৭৪ রানের ইতিহাস

রেকর্ডের পর রেকর্ড!
রাঁচিতে আজ বিজয় হাজারে ট্রফির প্লেট লিগ ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশের হয়ে মাত্র ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেন বিহারের হয়ে খেলা বৈভব সূর্যবংশী। এটি লিস্ট এ ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরি।
বাঁহাতি এ ওপেনার গড়েন লিস্ট এ ক্রিকেটে দ্রুততম দেড় শ রানের রেকর্ডও। একই ইনিংসে বিহারের অধিনায়ক সাকিবুল গনি ৩২ বলে করেন অপরাজিত সেঞ্চুরি। লিস্ট এ ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে এটি দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। লিস্ট এ ক্রিকেটে সব মিলিয়ে এটি তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি।
এখানেই শেষ নয়! সূর্যবংশী, সাকিবুল ও আয়ুশ লোহারুকার সেঞ্চুরিতে বিহার অরুণাচলের বিপক্ষে তুলেছে ৫৭৪ রান। লিস্ট এ ক্রিকেটে এক ইনিংসে যা সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড। লিস্ট এ ক্রিকেটে এর আগে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ ছিল তামিলনাড়ুর—২ উইকেটে ৫০৬ রান।
সেটিও বিজয় হাজারে ট্রফিতে, ২০২২ সালে অরুণাচলের বিপক্ষেই। সাকিবুলের আগে ভারতের হয়ে লিস্ট এ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল আনমোলপ্রীত সিংয়ের। গত বছর এই টুর্নামেন্টে অরুণাচলের বিপক্ষেই ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেন আনমোলপ্রীত।
সূর্যবংশী যখন সেঞ্চুরি করেন তখন সেটি ছিল যৌথভাবে লিস্ট এ ক্রিকেটে চতুর্থ দ্রুততম সেঞ্চুরি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেটা ছয়ে নেমেছে। সাকিবুল তো ৩২ বলে সেঞ্চুরি করেছেনই, এই টুর্নামেন্টেই অন্য ম্যাচে ভারতের ওপেনার ইশান কিষান ঝাড়খণ্ডের হয়ে কর্ণাটকের বিপক্ষে ৩৩ বলে সেঞ্চুরি করেন। এটি ভারতীয়দের মধ্যে লিস্ট এ ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি।
সাকিবুল আজ ৪০ বলে ১২৮ রান করে অপরাজিত ছিলেন। আয়ুশ করেন ৫৬ বলে ১১৬ রান। সূর্যবংশীর আউট হন ৮৪ বলে ১৯০ রান করে। বিহার তাদের ইনিংসে ছক্কা মেরেছে ৩৮টি। মানে ২২৮ রানই তুলেছে ছক্কা মেরে! কী ঝড়টাই না গেছে অরুণাচলের বোলারদের ওপর!