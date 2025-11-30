কোহলির সেঞ্চুরির পরই মাঠে ঢুকলেন এক ভক্ত

সেঞ্চুরির উদ্যাপন মাত্র শেষ করেছেন। এর মধ্যেই কঠোর নিরাপত্তা ভেদ করে মাঠে ঢুকে পড়লেন বিরাট কোহলির এক ভক্ত। মাঠে ঢুকে কোহলির পা ছুঁয়ে শ্রদ্ধা জানান সেই ভক্ত। রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে কোহলির ৫২তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি উদ্যাপনের ঠিক পরপরই ঘটে এ ঘটনা।
কোহলি আজ সেঞ্চুরি করেছেন ৩৮তম ওভারের শেষ বলে। মার্কো ইয়ানসেনের বলটি চার মেরে সেঞ্চুরি করেন তিনি। সেঞ্চুরির উদ্যাপনের পরই হঠাৎই এক তরুণ নিরাপত্তারক্ষীদের চোখ এড়িয়ে দৌড় দিয়ে পৌঁছে যায় সরাসরি কোহলির সামনে।
আবেগে আপ্লুত ভক্তটি সঙ্গে সঙ্গে কোহলির পা ছুঁয়ে শ্রদ্ধা জানান। নিরাপত্তাকর্মীরা দ্রুত মাঠে প্রবেশ করে তরুণটিকে সরিয়ে নেন। পুরো ঘটনাটির সময় কোহলি ছিলেন শান্ত ও সংযত; উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে একবার তাকালেও কোনো অস্বস্তি প্রকাশ করেননি তিনি। পরে নিরাপত্তা সদস্যরা ভক্তকে মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যান।
এর আগে ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫২তম সেঞ্চুরি তুলে নেন বিরাট কোহলি, যা ক্রিকেটের এক সংস্করণে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে গত ফেব্রুয়ারির পর এটিই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। এর আগের সেঞ্চুরিটি করেছিলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে।
শচীন টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলে ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ডটি আগেই নিজের করে নিয়েছিলেন কোহলি। এবার ৫২তম শতকে সেই রেকর্ডকে আরও সমৃদ্ধ করলেন তিনি।
আজ ১০২ বলে সেঞ্চুরি করা কোহলি ১২০ বলে ১৩৫ রান করে আউট হন। আজ ১১টি চারের সঙ্গে ছক্কা মেরেছেন ৭টি।
কোহলির সেঞ্চুরির সঙ্গে সঙ্গে রোহিত শর্মার ৫৭ এবং লোকেশ রাহুলের ৬০ রানে ভর করে ভারত তুলেছে ৮ উইকেটে ৩৪৯ রান।