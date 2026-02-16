আফগানিস্তানের জয়ে সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকা

সংযুক্ত আরব আমিরাত: ২০ ওভারে ১৬০/৯। আফগানিস্তান: ১৯.২ ওভারে ১৬২/৫। ফল: আফগানিস্তান ৫ উইকেটে জয়ী।
প্রথম দুই ম্যাচ হেরে যাওয়ায় আফগানিস্তানের সুপার এইটে ওঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়েছে আগেই। তবু যতটুকু পারা পারা যায়, আশা বাঁচিয়ে রাখতে হয়।
টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ তেমনই আশা বাঁচিয়ে রাখা এক জয় পেয়েছে আফগানিস্তান। দিল্লিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৫ উইকেটে হারিয়ে টুর্নামেন্টে প্রথম জয় তুলে নিয়েছে রশিদ খানের দল।
আফগানিস্তানের জয়ে ‘ডি’ গ্রুপ থেকে সুপার এইট নিশ্চিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার।
টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করে আরব আমিরাত করে ৯ উইকেটে ১৬০ রান। শোয়াইব খান ৬৮ এবং আলিশান শরাফু ৪০ রান করেন। তৃতীয় এ দুজনের জুটিতে আসে ৮৪ রান।
আফগানিস্তানের হয়ে ৪ ওভারে ১৫ রানে ৪ উইকেট নেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। অধিনায়ক রশিদ নিয়েছেন ২৪ রানে ১ উইকেট। ১৫তম ওভারে মুহাম্মাদ আফরানের হিট উইকেটে পাওয়া এই উইকেটটি তাঁর ৭০০তম। টি–টুয়েন্টিতে এমন কীর্তি আর কারও নেই।
১৬৩ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে আফগানিস্তান দ্বিতীয় বলেই হারায় রহমানউল্লাহ গুরবাজের উইকেট। তবে আরেক ওপেনার ইবরাহিম জাদরান ও ওমরজাইয়ের দৃঢ়তায় জয় তুলতে বেগ হয়নি দলটির। জাদরান ৪১ বলে ৫৩ রান করে আউট হলেও ওমরজাই অপরাজিত থাকেন ২১ বলে ৪০ রানে।
আরব আমিরাতকে হারানোর সুবাদে তিন ম্যাচ শেষে আফগানিস্তানের পয়েন্ট ২। সমান ম্যাচে দুই পয়েন্ট আরব আমিরাতেরও। এ ছাড়া নিউজিল্যান্ড ৩ ম্যাচ ৪ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে।
দুটির বেশি দলের ৬ পয়েন্ট পাওয়ার সুযোগ নেই বলে দক্ষিণ আফ্রিকার সুপার এইট নিশ্চিত হয়েছে আজই। আগামীকাল নিউজিল্যান্ড যদি কানাডাকে হারায়, তবে তারাও উঠে যাবে। বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাবে আফগানিস্তান ও আরব আমিরাতের।