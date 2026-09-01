কেন্টের জার্সি হাতে খালেদ
কেন্টের জার্সি হাতে খালেদ
ক্রিকেট

‘হ্যাঁ’ বলতে একটুও দ্বিধা হয়নি—কেন্টের হয়ে খেলা নিয়ে পেসার খালেদ

খেলা ডেস্ক

এবার আমি একা নই—কাউন্টি দল কেন্টের পোস্ট করা ভিডিওতে বলছেন বাংলাদেশের পেসার হাসান মাহমুদ। হাসানের সঙ্গে আর কে? একটু পরই ভিডিওতে দেখা মেলে বাংলাদেশের আরেক পেসার খালেদ আহমেদের। হাসানের পর এবার তিনিও খেলবেন কেন্টের হয়ে।

খালেদের সঙ্গে কেন্টের চুক্তি চার ম্যাচের জন্য। আগামীকাল উস্টারশায়ারের বিপক্ষে ম্যাচে অভিষেক হবে তাঁর। কেন্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে খালেদ বলেছেন, ‘কেন্টের মতো সমৃদ্ধ ইতিহাসের একটি ক্লাবে যোগ দিয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে পারা আমার জন্য সম্মানের। এটি আমাদের মৌসুমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দলকে উচ্চ বিভাগে ওঠানোর পথে সাহায্য করতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।’

কেন্টের সঙ্গে তাঁর চুক্তি কীভাবে হয়েছিল, সেই গল্পও বলেন খালেদ, ‘প্রথম যখন খবরটি শুনেছিলাম, তখন হ্যাঁ বলতে আমার একটুও দ্বিধা হয়নি। হাসান এবং আমার এজেন্ট—দুজনেই কেন্টের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা এবং ক্লাবটি কতটা পরিবারের মতো, সে সম্পর্কে আমাকে অনেক ভালো কথা বলেছেন। আশা করি, কেন্টের সদস্য ও সমর্থকদের পাশাপাশি বাংলাদেশে থাকা ভক্তদেরও গর্বিত করতে পারব।’

গত জুনে বাংলাদেশের প্রথম পেসার হিসেবে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছিলেন হাসান। কেন্টের হয়ে অভিষেকেই ৯ উইকেট নিয়ে দলকে জেতান এই পেসার। কেন্টের হয়ে পরের ম্যাচে নেন ৩ উইকেট।

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এরপর অস্ট্রেলিয়া সফরেও দলের মূল ভরসা ছিলেন হাসান। ডারউইনে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের পথে নেন ৯ উইকেট। এবার হাসানের সঙ্গে কেন্টের হয়ে নতুন বল ভাগাভাগি করবেন খালেদ। খালেদও অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে ছিলেন, তবে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি।

খালেদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ২০১৫ সালে, তাঁর নিজ বিভাগ সিলেটের হয়ে। এখন পর্যন্ত ৭০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে তিনি ১৯০টি উইকেট নিয়েছেন। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের হয়ে টেস্ট অভিষেক হয় তাঁর। এখন পর্যন্ত দেশের হয়ে ১৮টি টেস্ট খেলে নিয়েছেন ৩৪টি উইকেট।

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