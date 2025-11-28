মেয়েদের আইপিএল নিলামে কোটিপতি হলেন যে ১১ নারী

আইপিএল নিলাম মানেই ভাগ্যবদলের মঞ্চ। সেটা ছেলেদের হোক কিংবা মেয়েদের। গতকাল দিল্লিতে হয়ে গেল ২০২৬ মেয়েদের আইপিএলের নিলাম। এবারের নিলামে ৬৭ জন নারী ক্রিকেটার দল পেয়েছেন, যার মধ্যে ২৩ জন বিদেশি। মোট খরচ হয়েছে ৪০ কোটি ৮০ লাখ রুপি।
নিলাম শেষে কোটিপতি হয়েছেন ১১ নারী ক্রিকেটার। মানে ১১ জন নারী ক্রিকেটার ন্যূনতম ১ কোটি বা এর চেয়ে বেশি রুপিতে বিক্রি হয়েছেন। নিলামে সর্বোচ্চ ৩ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দল পেয়েছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা। তিনি খেলবেন ইউপি ওয়ারিয়র্সে। বেস প্রাইসে দিল্লি ক্যাপিটালস প্রথম বিড করলেও শেষ পর্যন্ত নিজের পুরোনো দলেই ফিরলেন তিনি। নিলামের ইতিহাসে এটি যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামের চুক্তি।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড় নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কার। তাঁকে নিতে ৩ কোটি রুপি খরচ করেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, যা তাদের মোট খরচের ৫২ শতাংশ। শিখা পান্ডেকে ২ কোটি ৪০ লাখ রুপিতে দলে ভিড়িয়েছে ইউপি ওয়ারিয়র্স।
তাঁদের মূল্য যেমন কোটি ছাড়িয়েছে, অনেকে আবার দলও পাননি। এর মধ্যে বড় বড় নামও আছে। নিলামে দল পাননি অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি নারী ক্রিকেটার অ্যালিসা হিলি। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের হিদার নাইট, অ্যামি জোনসও দল পাননি। দল পাননি বাংলাদেশের পেসার মারুফা আক্তারও।