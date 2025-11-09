আড়াই ঘণ্টা দেরিতে শুরুর পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি হয়ে গেল প্রস্তুতি ম্যাচ

কাতার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্পষ্ট জানিয়েছিল—আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিনটি আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি খেলতে যাচ্ছে তারা। যার অর্থ দাঁড়ায়, টেস্ট খেলুড়ে দেশের বিপক্ষে কাতারের প্রথম আন্তর্জাতিক সিরিজ এটি। কিন্তু খেলার সময় ঘনিয়ে আসতেই আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বলে দিল, আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি নয়, এটি প্রস্তুতি ম্যাচের সিরিজ।
আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি না প্রস্তুতি ম্যাচ, এই বিভ্রান্তির মধ্যেই পেরিয়ে যায় খেলা শুরুর নির্ধারিত সময়। আড়াই ঘণ্টা পর আফগানিস্তান ও কাতারের খেলোয়াড়েরা মাঠে নামলে ধারাভাষ্যকাররা বলেন, এটি ‘প্রীতি ম্যাচ’। অন্যদিকে আফগান বোর্ডের মতে, এটি এখনো ‘প্রস্তুতি ম্যাচ’ই। ম্যাচের মর্যাদা ঘিরে এই বিভ্রান্তিকর ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে।
কাতারের দোহায় ওয়েস্ট এন্ড পার্ক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলা শুরুর কথা ছিল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। খেলা শুরুর আগপর্যন্ত কাতার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন তাদের এক্সে ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল থেকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের সূচি প্রকাশ করে এটিকে ‘পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টির দ্বিপক্ষীয় সিরিজ’ হিসেবে প্রচার করে আসছিল। সিরিজের সূচিতে ৮, ৯ ও ১১ নভেম্বর তিনটি ম্যাচের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল।
ম্যাচ শুরু হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল থেকে দুই দলের খেলোয়াড়দের স্টেডিয়ামে অনুশীলনের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেও ‘আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি’র কথা উল্লেখ করা হয়।
তবে এরপর আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) টুইট করে জানায়, সিরিজটিতে খেলবে তাদের ‘এ’ দল, অর্থাৎ আফগান আবদালিয়ান। খেলা শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে পোস্ট করা ওই টুইটে বলা হয় ‘আফগান আবদালিয়ান দোহায় কাতারের বিপক্ষে তিনটি টি–টোয়েন্টি অনুশীলন ম্যাচ খেলতে প্রস্তুত, যা রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ ২০২৫–এর প্রস্তুতির অংশ। এই অনুশীলন ম্যাচ সিরিজ আজ রাতে দোহায় শুরু হবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ যথাক্রমে ৯ ও ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।’
এই বিবৃতির পর ম্যাচগুলো আসলেই টি–টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক মর্যাদা বহন করবে কি না, তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। বলে রাখা ভালো, কাতার–আফগানিস্তান সিরিজের শেষ ম্যাচের তিন দিন পর কাতারেই রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ শুরু হওয়ার কথা, যেখানে খেলবে আফগানিস্তানের ‘এ’ দল।
ম্যাচটি আইসিসি ওয়েবসাইটে ‘টি–টোয়েন্টি ইন্টারন্যাশনাল’ হিসেবেই সূচি তালিকায় ছিল। তবে খেলা শুরুর আগে সূচি থেকে সেটি সরিয়ে ফেলা হয়। যদিও ম্যাচের পেজটি তখনো সক্রিয় ছিল। সেই পেজে ম্যাচের স্ট্যাটাসে লেখা ছিল ‘বাতিল’।
ইউটিউবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় লাইভ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও দুই ঘণ্টার বেশি সময় সম্প্রচার শুরু হয়নি। গুগলের মোবাইল অ্যালার্টে ম্যাচটিকে ‘বাতিল’ বলা হয়, যা সম্ভবত আইসিসি ওয়েবসাইটের তথ্যের সঙ্গে মিল রেখেই করা হয়।
শেষ পর্যন্ত স্থানীয় সময় রাত আটটায় খেলা শুরু হয়। কাতার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ইউটিউব চ্যানেলে তখনো লেখা ছিল—‘পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজ’। তবে ধারাভাষ্যকার শুরুতেই বলেন, ‘কাতার–আফগানিস্তান প্রীতি ম্যাচে স্বাগত।’
এ বিষয়ে উইজডেন ডটকম আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানায়, ম্যাচগুলো আসলে দুটি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি ম্যাচ, যেগুলোর কোনো আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টির মর্যাদা নেই। খেলা শুরুর সময় আড়াই ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার পেছনে ‘প্রযুক্তিগত সমস্যার’ কথা জানায় আফগান বোর্ড।
পরে দারউইশ রাসুলীর নেতৃত্বে আফগানিস্তান ‘এ’ প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৭৩ রান তোলে, জবাবে কাতার অলআউট হয় ১০৮ রানে।