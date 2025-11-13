ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হেসেখেলে হারিয়ে সিরিজ নিউজিল্যান্ডের

টি–টোয়েন্টি সিরিজে শেষ ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও গড়তে পারল না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে আজ ডানেডিনে শেষ ম্যাচে দলটি হেরেছে ৮ উইকেটে।
টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তুলেছিল ১৪০ রান। তাড়া করতে নেমে ২৬ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জেতে নিউজিল্যান্ড। এতে ৩–১ এ সিরিজ জয় নিশ্চিত করল মিচেল স্যান্টনারের দল।
এ মাঠে ১৮তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ জিতল নিউজিল্যান্ড, যেখানে তারা কখনো হারেনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো ভেন্যুতে পরাজয় ছাড়াই কোনো দলের সর্বোচ্চ জয়ের রেকর্ড এটি।
আজকের ম্যাচটি বাদ দিলে এই সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ একেবারে খারাপ খেলেনি। দলটি সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতেছিল ৭ রানে। দ্বিতীয় ম্যাচে হেরেছে ৩ রানে, তৃতীয় ম্যাচে হারের ব্যবধান ৯ রানের। চতুর্থ টি-টোয়েন্টি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। শুধু আজকের ম্যাচেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বেশ ছন্নছাড়া দল মনে হয়েছে।
মেঘাচ্ছন্ন কন্ডিশনে টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুতেই চাপে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পেসবান্ধব উইকেটে ২.৫ ওভারে দলীয় ২১ রানেই হারায় ৪ উইকেট। ৫০ রান তোলার আগেই উইকেট পড়েছে আরও একটি। তবু আশা ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। কারণ, শাই হোপের দলের ব্যাটিং লাইনআপ বেশ লম্বা। এই সিরিজে ৬ উইকেট হারানোর পর দলটি যোগ করেছে ২৭৭ রান, সেটিও ১৭৬ স্ট্রাইক রেটে।
তবে আজ আর তেমনটি হয়নি। দলীয় ৯৪ রানেই তারা হারিয়েছে ৮ উইকেট। দলটি যে ১৪০ রান তুলতে পেরেছে তা রোস্টন চেজের ৩৮, রোমারিও শেফার্ডের ৩৬ রানের ইনিংসের কল্যাণে। ৪ ওভারে ৩৫ রানে ৪টি উইকেট নেন পেসার জ্যাকব ডাফি। ম্যাচসেরা ও সিরিজসেরাও তিনি। জিমি নিশাম নেন ২ উইকেট।
১৪১ রানের লক্ষ্যে নিউজিল্যান্ড ওপেনিং জুটিতেই তোলে ৬৯ রান। ৪৫ রান করা টিম রবিনসন ৭.১ ওভারে আউট হওয়ার পর ভেঙেছে ওপেনিং জুটি। তিনে নামা রাচিন রবীন্দ্র করেন ২১ রান। ৪৭ রানে অপরাজিত ছিলেন ডেভন কনওয়ে।
২১ রান করা মার্ক চাপম্যান তাঁর সঙ্গে ৩৫ রানের জুটি গড়ে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। রোমারিও শেফার্ড ও শামার স্প্রিঙ্গার ১টি করে উইকেট নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ১৮.৪ ওভারে ১৪০ (চেজ ৩৮, শেফার্ড ৩৬; ডাফি ৪/৩৫, ২/৩১)নিউজিল্যান্ড: ১৫.৪ ওভারে ১৪১/২ (রবিনসন ৪৫, কনওয়ে ৪৭*; স্প্রিঙ্গার ১/৮, শেফার্ড ১/২১)ফল: নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ীসিরিজ: পাঁচ ম্যাচের সিরিজ নিউজিল্যান্ড ৩-১ ব্যবধানে জয়ীম্যাচসেরা: জ্যাকব ডাফিসিরিজসেরা: জ্যাকব ডাফি