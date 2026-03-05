টেন্ডুলকার–পুত্রের বিয়েতে ধোনি থেকে ইরফান, গাভাস্কার থেকে দ্রাবিড়রা

টেন্ডুলকার–পুত্রের বিয়েতে ধোনি থেকে ইরফান, গাভাস্কার থেকে দ্রাবিড়রা
খেলা ডেস্ক
ভারতীয় ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন টেন্ডুলকার ও সানিয়া চন্দকের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা ছিল আজ। মুম্বাইয়ে জমকালো আয়োজনের এই সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেট জগতের বর্তমান ও সাবেক তারকারা।
ভারতের বিশ্বকাপজয়ী সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী সাক্ষী ধোনিস্ত্রী সাফা বেগকে নিয়ে অনুষ্ঠানে আসেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার ইরফান পাঠান
কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার এসেছিলেন স্ত্রী মার্শনেইল গাভাস্কারকে নিয়েভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ রাহুল দ্রাবিড় আসেন স্ত্রী বিজেতা পেনধারকারকে নিয়ে
এক ফ্রেমে টেন্ডুলকার-পরিবার। (ডান থেকে) শচীন টেন্ডুলকার, তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি টেন্ডুলকার, মেয়ে সারা টেন্ডুলকার, পুত্রবধূ সানিয়া চন্দক এবং ছেলে অর্জুন টেন্ডুলকার ক্যামেরার ফ্রেমে নবদম্পতি অর্জুন টেন্ডুলকার ও সানিয়া চন্দক