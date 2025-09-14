মাহফিজুলের ১২ বলে অপরাজিত ৩০ রানে বৃথা গেল সাব্বিরের ঝড়

শেষ ওভারে ঢাকা মেট্রোর প্রয়োজন ছিল ১০ রান। রাজশাহীর ফাস্ট বোলার নাহিদ রানার করা ওভারের প্রথম দুই বলেই চার মেরে জয় অনেকটাই নিশ্চিত করে ফেলেন ঢাকা মহানগরের ওপেনার মাহফিজুল ইসলাম। পরের বলে দুই রান নিয়ে বাকি কাজটা সারেন এই ওপেনার।
তাঁর ১২ বলে ৩০ রানের অপরাজিত ইনিংসে রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টির উদ্বোধনী ম্যাচে রাজশাহীকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ঢাকা মহানগর। মাহফিজুলের অপরাজিত ৩০ রানের ইনিংসে বৃথা গেছে রাজশাহীর সাব্বির রহমানের অপরাজিত ১৫ বলে ৩৩ রানের ইনিংস।
আজ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচটি শুরু হওয়ার কথা ছিল সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে। তবে বৃষ্টির কারণে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি শুরু হয় তিন ঘণ্টারও বেশি সময় পর। ম্যাচও নেমে আসে মাত্র ৫ ওভারে। ৫ ওভারের সেই ম্যাচে আগে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে রাজশাহী তুলেছিল ৩ উইকেটে ৬০ রান, যে রান ৩ বল আগেই তাড়া করেছে ঢাকা মেট্রো।
মাহফিজুল ছাড়া ঢাকার অন্য কোনো ব্যাটসম্যান ১০ রানের গণ্ডিও পার হতে পারেননি। ছোট টার্গেটে সেটি দরকারও হয়নি। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ করেছেন ৪ বলে ৬ রান, আবু হায়দার ৪ বলে ৮। এসব ছোট ইনিংস আর অতিরিক্ত থেকে আসা ১০ রান মাহফিজুলের কাজটা সহজ করে দিয়েছে।
এর আগে রাজশাহীর হয়ে ঝড় তুলেছিলেন সাব্বির। তাঁর অপরাজিত ৩৩ রানের সঙ্গে মেহেরব হোসেনের ৯ বলে ১৫ রানের ইনিংসে ৬০ রান তুলতে পেরেছিল রাজশাহী। রাজশাহীর অধিনায়ক নাজমুল হোসেনের টুর্নামেন্টে শুরুটা ভালো হয়নি। মেরেছেন ‘গোল্ডেন ডাক’।
রাজশাহী বিভাগ: ৫ ওভারে ৬০/৩ (সাব্বির ৩৩*, মেহেরব ১৫*; আরিফ ২/৬, আবু হায়দার ১/২২)।
ঢাকা মহানগর: ৪.৩ ওভারে ৬১/৩ (মাহফিজুল ৩০*, আবু হায়দার ৮; শফিকুল ২/২৩, আসাদুজ্জামান ১/১৭)।
ফল: ঢাকা মহানগর ৭ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: মাহফিজুল ইসলাম।