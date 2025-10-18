মালয়েশিয়ায় টি-টোয়েন্টি লিগে মেন্টর হচ্ছেন তামিম ইকবাল

ফ্র্যাঞ্চাইজি টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের মানচিত্রে এবার যোগ হচ্ছে মালয়েশিয়া। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশটি আগামী বছরের জুনে প্রথমবারের মতো মালয়েশিয়া টি–টোয়েন্টি লিগ আয়োজন করতে যাচ্ছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্টটিতে মেন্টর হিসেবে কাজ করবেন বাংলাদেশের তামিম ইকবাল, অস্ট্রেলিয়ার ব্রেট লিসহ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তারকা খেলোয়াড়েরা।
আজ মালয়েশিয়ান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এমসিএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটির ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, সম্প্রচার এবং বিপণনের দায়িত্বে থাকবে আইপিজি গ্রুপ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের ব্যবস্থাপনায় আছে।
এমসিএর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মালয়েশিয়া টি–টোয়েন্টি লিগের প্রথম আসরটি অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ৭ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত কুয়ালালামপুরে। এতে মোট পাঁচটি দল অংশ নেবে। থাকবেন আন্তর্জাতিক তারকারা আর মেন্টর হিসেবে থাকবেন ক্রিকেট কিংবদন্তি ব্রেট লি ও তামিম ইকবাল।
আইসিসির সহযোগী দেশ হিসেবে এ বছরের জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারিতে আইসিসি অনূর্ধ্ব–১৯ নারী বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল মালয়েশিয়া। এর আগে মালয়েশিয়ার ছেলেদের দলের ২০২৪ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এশিয়ান বাছাইয়ে শীর্ষস্থান অর্জনকে নিজেদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় পদক্ষেপ মনে করছে এমসিএ।
মালয়েশিয়ার প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণে মালয়েশিয়া টি–টোয়েন্টি লিগ আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্রিকেটের এক নতুন যুগের সূচনা করবে বলেও মনে করছে সংস্থাটি।
এ উপলক্ষে এমসিএ সভাপতি মহিন্দা ভল্লিপুরম সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ধৃত বক্তব্যে বলেন, ‘মালয়েশিয়া টি–টোয়েন্টির প্রথম মৌসুমের তারিখ ঘোষণা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সফল লিগ আয়োজনের আমাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করব যে মালয়েশিয়ার ক্রিকেটপ্রেমীরা চমকপ্রদ ক্রিকেটীয় লড়াই উপভোগ করবেন।’
আইপিজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী অনিল মোহন বলেন, ‘ভারতীয় খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণে মালয়েশিয়া টি–টোয়েন্টি লিগ গোটা এশিয়ার নজর কাড়বে। আমাদের লক্ষ্য হলো মালয়েশিয়ার ক্রিকেটপ্রেমকে আমাদের বৈশ্বিক লিগ আয়োজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে এমন এক উত্তেজনাপূর্ণ ও স্মরণীয় মৌসুম উপহার দেওয়া, যা দর্শকদের মনে গভীর ছাপ ফেলবে।’
দলগুলোর পরিচিতি, খেলোয়াড় ড্রাফট প্রক্রিয়া, উল্লেখযোগ্য সাইনিং এবং পূর্ণাঙ্গ ম্যাচ সূচিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঘোষণা করা বলে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।