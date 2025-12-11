এগিয়ে যাওয়ার দিনে দুঃসংবাদ পেল নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটন টেস্টে আজ দ্বিতীয় দিনটা ছিল রোমাঞ্চকর। নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস মিলিয়ে পতন হয়েছে মোট ১২ উইকেটের। তবে দিনের খেলা শেষে স্বাগতিকেরা কিছুটা হলেও এগিয়ে। নিজেদের দুই ইনিংস মিলিয়ে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস থেকে এখনো ৪১ রানে পিছিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
গতকাল প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসে ২০৫ রানে অলআউট হওয়ার পর ৯ ওভারে বিনা উইকেটে ২৪ রান তুলে দিনের খেলা শেষ করে নিউজিল্যান্ড। আজ দ্বিতীয় দিনে ৭৪.৪ ওভারে ২৭৮ রানে নিজেদের প্রথম ইনিংসে অলআউট হয় টম ল্যাথামের দল।
এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ভালো শুরু পায়নি। ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৩২ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অভিষিক্ত কিউই পেসার মাইকেল রায়ে ফেরান ক্যারিবিয়ান ওপেনার জন ক্যাম্পবেলকে (১৪)। তিনে নামা অ্যান্ডারসন ফিলিপকে (০) ফেরান আরেক পেসার জ্যাকব ডাফি।
ব্রান্ডন কিং (১৫*) ও কাভেম হজ (৩*) অপরাজিত থেকে দিনের খেলা শেষ করেন। আগামীকাল তৃতীয় দিনে বড় জুটি গড়া ছাড়া বিকল্প পথ নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের। নিউজিল্যান্ড চাইবে যত দ্রুত সম্ভব বাকি উইকেটগুলো তুলে নিতে।
আজ সকালের সেশনে ফিফটি তুলে নেন কিউই ওপেনার ডেভন কনওয়ে (৬০)। কেইন উইলিয়ামসন (৩৭) ও ওপেনার ল্যাথামকে (১১) সকালের সেশনে হারায় নিউজিল্যান্ড। উইলিয়ামসনকে ফেরান ফিলিপ, ল্যাথামের উইকেটটি কেমার রোচের। ৩৪ ওভারে ২ উইকেটে ১১২ রান নিয়ে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যায় নিউজিল্যান্ড।
পরের সেশনে ২৩ ওভারে আরও ৩ উইকেট হারিয়ে ৮৮ রান তোলে তারা। কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র (৫) ও ড্যারিল মিচেলকে (২৫) এই সেশনে ফেরান ক্যারিবিয়ান পেসার জাস্টিন গ্রিভস, রোচ ও ফিলিপ। চা বিরতির সময় নিউজিল্যান্ডের রান ছিল ৫৭ ওভারে ৫ উইকেটে ২০০।
শেষ সেশনে ১৭.৪ ওভারে ৭৮ রান তুলে বাকি ৫ উইকেট হারিয়ে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। ৬১ রান করেন মিচেল হে।
এগিয়ে থাকার দিনে একটি দুঃসংবাদও পেয়েছে নিউজিল্যান্ড। তিন বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া পেসার ব্লেয়ার টিকনারের ওয়েলিংটন টেস্টে আর না খেলার সম্ভাবনা খুব বেশি।
প্রথম দিনে দ্বিতীয় সেশনে ডাইভ দিয়ে বাউন্ডারি ঠেকাতে গিয়ে টিকনারের কাঁধের হাড় স্থানচ্যুত হয়। হাসপাতাল থেকে ফিরে দলে টিকনার যোগ দিলেও নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট আজ জানিয়েছে, তিনি ‘খেলায় ফেরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিশেষজ্ঞ মতামত এর অপেক্ষায় আছেন’। ওয়েলিংটন টেস্টে বোলিং ও ফিল্ডিং করতে পারবেন না টিকনার। খুব প্রয়োজন না হলে তাঁর ব্যাটিংয়ে না নামারই সম্ভাবনাই বেশি।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ২০৫ ও ৩২/২ (কিং ১৫*, ক্যাম্পবেল ১৪, হজ ৩*; রায়ে ১/৪, ডাফি ১/৮)
নিউজিল্যান্ড: ২৭৮ (হায়ে ৬১, কনওয়ে ৬০, উইলিয়ামসন ৩৭; ফিলিপ ৩/৭০, রোচ ২/৪৩, গ্রিভস ১/২৮)—দ্বিতীয় দিন শেষে।