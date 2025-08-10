নাহিদ রানা একমাত্র ‘এলিট’, অন্য ক্রিকেটারদের কী অবস্থা

ভোর পেরিয়ে তখনো মাত্র সকাল। গুলিস্তানে জাতীয় স্টেডিয়ামে হাজির ক্রিকেটাররা। কিন্তু কারণ কী? তাঁরা কি ফুটবল খেলতে চলে এলেন! না, ঘটনা তা নয়। তাসকিন-নাহিদ রানাদের উদ্দেশ্য, জাতীয় স্টেডিয়ামের অ্যাথলেটিকস টার্ফে ফিটনেস টেস্ট দেওয়া।
এটিকে বাংলাদেশ ক্রিকেটের নিয়মিত চিত্রও বলা যায়। এশিয়া কাপের আগে আজ এসেছেন আরও একবার। সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চলেছে তাঁদের ফিটনেসের টেস্ট।
এ নিয়ে বিসিবি বা দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে দলীয় একটি সূত্র প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছে, দুই ভাগে ক্রিকেটারদের ফিটনেস টেস্ট হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ভাগে ১১ জনের মধ্যে প্রথম হয়েছেন নাহিদ রানা আর পরেরটিতে ১৫ জনের মধ্যে তানজিম হাসান।
কিছুক্ষণ ওয়ার্মআপের পর ক্রিকেটারদের ১ হাজার ৬০০ মিটার কোনো বিরতি ছাড়া দৌড়াতে হয়েছে। এই পুরো দৌড় সম্পন্ন করার দিক থেকে তানজিমের চেয়ে এগিয়ে আছেন নাহিদ রানা। তাঁর সময় লেগেছে ৫ মিনিট ৩১ সেকেন্ড, আর তানজিম দৌড় শেষ করেছেন ৫ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডে।
জাতীয় দলের জন্য বেঞ্চমার্ক ঠিক করা আছে তিনটি। কেউ যদি ৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করতে পারেন, তাহলে তাঁকে ধরা হয় ‘এলিট’ হিসেবে।
৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ড থেকে ৬ মিনিট ২০ সেকেন্ড সময় লাগলে তাঁকে ধরা হয় ‘কম্পিটেন্ট’ বা ‘সন্তোষজনক’। এর চেয়ে বেশি সময় লাগলে তাঁকে ধরা হয় ‘লিমিটেড’ হিসেবে। ওই হিসেবে এবার জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে একমাত্র ‘এলিট’ নাহিদ রানা।
দু-একজন ছাড়া বাকিদের সবাই অন্তত সন্তোষজনকভাবে ফিটনেস টেস্টে উতরে গেছেন। এশিয়া কাপের জন্য মিরপুরে দুই দিনের ফিটনেস ক্যাম্পের পর আজ এই পরীক্ষা দিলেন ক্রিকেটাররা।
যদিও তাতে ছিলেন না টি-টোয়েন্টি সংস্করণে বাংলাদেশের অধিনায়ক লিটন দাস ও তাওহিদ হৃদয়। ছিলেন না এশিয়া কাপের প্রাথমিক স্কোয়াডে রাখা ‘এ’ দলের চার ক্রিকেটারও, তাঁরা টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে গেছেন অস্ট্রেলিয়ায়।
সামনে টেস্ট ম্যাচ না থাকলেও এই ফিটনেস ক্যাম্পে হাজির হয়েছিলেন এই সংস্করণের ভাবনায় থাকা ক্রিকেটাররা। তাই সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান, হাসান মুরাদ, তাইজুল ইসলাম, ইবাদত হোসেন, অমিত হাসান ও পেসার এনামুল হককে দেখা গেছে জাতীয় স্টেডিয়ামে। টি-টোয়েন্টি দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে ফিটনেস টেস্টে ছিলেন তাঁরাও।