চলতি বছরের মার্চে শুরু হবে আইপিএল
চলতি বছরের মার্চে শুরু হবে আইপিএল
ক্রিকেট

আইপিএলের সম্প্রচার বন্ধ: কী বলছেন অপারেটররা

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। একই ঘটনায় গতকাল আরও একটি কঠোর সিদ্ধান্ত এসেছে সরকারের কাছ থেকে। বাংলাদেশে আইপিএলের খেলা সম্প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে দেশে আইপিএল সম্প্রচারমাধ্যমগুলো।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রচারমাধ্যমগুলোকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে ২৬ মার্চ শুরু আইপিএলে বাংলাদেশের তারকা খেলোয়াড় মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যার কোনো যৌক্তিক কারণ জানা নেই। এমন সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জনগণকে ব্যথিত, মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ করেছে।

এ অবস্থায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আইপিএলের সব খেলা এবং অনুষ্ঠান প্রচার বা সম্প্রচার বন্ধ রাখতে অনুরোধ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের চ্যানেলগুলোর মধ্যে তিন বছর ধরে আইপিএলের ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করছে টি স্পোর্টস। তবে সরকারের আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্তকে স্বাগতই জানিয়েছে তারা। চ্যানেলটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইশতিয়াক সাদেক প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘মোস্তাফিজকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যেটা করেছে, সেটা ঠিক হয়নি। এ ব্যাপারে সরকার ও বিসিবি একটা শক্ত অবস্থান নিয়েছে, আমরাও এর বাইরে নই। আইপিএল না দেখানোর সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন করছি।’

Also read:বাংলাদেশ না গেলে ভারতের কত লোকসান হতে পারে, কীভাবে

বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে খেলা দেখাবেন না স্থানীয় কেবল অপারেটররাও। কেবল অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোশাররফ আলী প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘দর্শকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে যেকোনো বড় ইভেন্টই আমরা আমাদের নেটওয়ার্কে থাকা চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করি। তবে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ কারোরই নেই। আমরা এই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য।’

আইপিএল শুরু থেকেই বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে

এ ছাড়া স্যাটেলাইট টেলিভিশন পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আকাশের মাধ্যমেও আইপিএলের খেলা দেখা যাবে না বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির একটি সূত্র। অবশ্য আইপি টিভি ও ভিডিও স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে খেলা দেখার সুযোগ তারপরও থেকে যাবে।

ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইপিএল শুরু থেকেই বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা আইপিএলে খেলা শুরুর পর টুর্নামেন্টটির প্রতি আগ্রহ আরও বাড়ে। তবে বাংলাদেশের কেউ আইপিএলে না খেললে দর্শকদের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনদাতাদের আগ্রহেও ভাটা পড়ে।

Also read:ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের, আইসিসি এখন কী করতে পারে
আরও পড়ুন