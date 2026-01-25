বিশ্বকাপ–বর্জনের আলোচনার মধ্যে দল ঘোষণা পাকিস্তানের

টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বর্জনের আলোচনার মধ্যে টুর্নামেন্টটির জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সালমান আগার নেতৃত্বাধীন দলটিতে রাখা হয়েছে সাবেক অধিনায়ক বাবর আজমকে, তবে নেই মোহাম্মদ রিজওয়ান।
আজ রোববার সকালে লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে দল ঘোষণা করেন পিসিবির নির্বাচক দলের সদস্য আকিব জাভেদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অধিনায়ক সালমান ও কোচ মাইক হেসন।
নিরাপত্তাশঙ্কায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ভারতে দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানানোর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে নিয়েছে।
এ ঘটনায় আইসিসির দ্বিমুখী নীতির সমালোচনা করে গতকাল বিকেলে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানান, সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে পাকিস্তানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হবে।
২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে পিসিবি।
সালমান আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, খাজা নাফি, মোহাম্মদ নেওয়াজ, সালমান মির্জা, নাসিম শাহ, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, শাহিন শাহ আফ্রিদী, শাদাব খান, উসমান খান ও উসমান তারিক।
ঘোষিত দলে থাকা অধিনায়ক সালমান, ফাহিম আশরাফ, খাজা নাফি, সালমান মির্জা, সাহিবজাদা ফারহান ও উসমান তারিক প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের দলে ডাক পেলেন।
আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফখর জামান, মোহাম্মদ নেওয়াজ, নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব, শাহিদ আফ্রিদী, শাদাব খান ও উসমান খানরা আগেও এক বা একাধিক আসরে খেলেছেন।
সূচি অনুসারে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে। ‘এ’ গ্রুপে পাকিস্তানের সঙ্গে আছে ভারত, নামিবিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।