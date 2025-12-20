প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
প্রথম আলো–ডেইলি স্টারে হামলায় বিসিবির নিন্দা

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ এক বিবৃতিতে তারা এই হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

এসব ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুই গণমাধ্যমের সাংবাদিক ও কর্মীদের প্রতি বিসিবি সহমর্মিতা ও সংহতি প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে গণমাধ্যমের প্রতি বিসিবির সম্মান এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পেশাদারির প্রতি তাদের অব্যাহত সমর্থনের কথাও পুনর্ব্যক্ত করে বিসিবি।

বিসিবি আশা প্রকাশ করে, দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এবং প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার তাদের দীর্ঘদিনের সততা ও অঙ্গীকারের সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখতে পারবে।

আগুনে পুড়ে এই হাল এখন প্রথম আলো কার্যালয়ের

এর আগে গতকাল এই ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনও। বাফুফের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের ফুটবলারদের প্রচারে তারা নিরলসভাবে কাজ করেছে। আমরা এ ধরনের সহিংসতা ও হামলার তীব্র নিন্দা জানাই।’

দেশের তিন ক্রীড়া সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসপিএ), বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসজেএ) ও বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস কমিউনিটি (বিএসজেসি)  হামলায় জড়িতদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দাবি করেছে।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে পুঁজি করে একটি স্বার্থান্বেষী মহল গত পরশু রাতে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এ কারণে গতকাল শুক্রবার প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকা প্রকাশ করা যায়নি। এই দুই সংবাদমাধ্যমের অনলাইন পোর্টালও সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল।

