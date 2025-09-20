ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে আবার সেই পাইক্রফটই ম্যাচ রেফারি

এশিয়া কাপে হাত না মেলানো বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা অ্যান্ডি পাইক্রফটকেই আবারও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব দিয়েছে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, আগামীকাল দুবাইয়ে এশিয়া কাপ সুপার ফোর পর্বের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাইক্রফটই দায়িত্ব পালন করবেন।
এর আগে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান গ্রুপ পর্বের ম্যাচে রেফারি ছিলেন পাইক্রফট। সে দিন জিম্বাবুয়ের এই ম্যাচ রেফারি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগাকে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হাত না মেলাতে বলার মাধ্যমে ক্রিকেটের নিয়ম ও চেতনার লঙ্ঘন ঘটিয়েছেন—এমন অভিযোগে তাঁকে এশিয়া কাপ থেকে তাৎক্ষণিক অপসারণের দাবি জানিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
সাধারণত, যে কোনো টুর্নামেন্টে প্রথমে গ্রুপ পর্বের ম্যাচের অফিশিয়ালদের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। পরের পর্বের ম্যাচ রেফারি দেওয়া হয় টুর্নামেন্টে টিকে থাকা দল, ম্যাচের প্রতিপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অফিশিয়ালের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিয়ে।
গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান ছাড়াও পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচের দায়িত্বে ছিলেন পাইক্রফট। ১৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচ থেকে পাইক্রফটকে সরাতে আইসিসির সঙ্গে একাধিক মেইল চালাচালি করে পিসিবি।
আইসিসি তাতে সাড়া না দিলেও পাকিস্তানের অনড় অবস্থানের জেরে পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচ শুরু হয়েছিল এক ঘণ্টা দেরিতে। তার আগে পাকিস্তান দলের অধিনায়ক, ম্যানেজার ও কোচের সঙ্গে কথা বলেন পাইক্রফট।
পিসিবি সেই বৈঠকের ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করে পাইক্রফট ক্ষমা চেয়েছেন। যদিও পিসিবিকে পাঠানো আইসিসি মেইলের সূত্রে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর দাবি, পাইক্রফট ক্ষমা চাননি। হাত না মেলানোকে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন পাইক্রফট।