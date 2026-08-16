মুখে হাসি, বুকে গর্ব—ছবির গল্পে অস্ট্রেলিয়ায় জয়ের আনন্দ

টেস্টে তো বটেই, নাজমুল হোসেন বলছেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো যেকোনো সংস্করণে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন। ছবিতে দেখুন এই জয়ের উদ্যাপন।
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