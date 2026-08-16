ক্রিকেট

মুখে হাসি, বুকে গর্ব—ছবির গল্পে অস্ট্রেলিয়ায় জয়ের আনন্দ

খেলা ডেস্ক
টেস্টে তো বটেই, নাজমুল হোসেন বলছেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো যেকোনো সংস্করণে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন। ছবিতে দেখুন এই জয়ের উদ্‌যাপন।
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