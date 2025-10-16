এশিয়া কাপে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে এবার আরেকটি স্বীকৃতি পেলেন অভিষেক

প্রথমবারের মতো আইসিসি মাসসেরা পুরুষ ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন ভারতের অভিষেক শর্মা। নারীদের মাসসেরা হলেন আরেক ভারতীয় ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা।
সর্বশেষ এশিয়া কাপ টি–টোয়েন্টিতে ২০০ স্ট্রাইক রেট ও ৪৪.৮৫ গড়ে করেছিলেন সর্বোচ্চ ৩১৪ রান। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বেশি চার ও ছক্কাও তাঁর। জিতেছেন টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কারও।
সেপ্টেম্বর তাই আক্ষরিক অর্থেই অভিষেক শর্মার মাস হয়ে ছিল। ভারতীয় এই ওপেনার এবার পেলেন সেটির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। আইসিসির সেপ্টেম্বর মাসের সেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন অভিষেক।
নারীদের সেরাও হয়েছেন এক ভারতীয় ওপেনার—স্মৃতি মান্ধানা। সেপ্টেম্বরে চারটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলে ১৩৫.৬৮ স্ট্রাইক রেটে ও ৭৭ গড়ে ৩০৮ রান করেন মান্ধানা। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে উপহার দেন ৫৮, ১১৭ ও ১২৫ রানের ইনিংস।
মাসসেরার লড়াইয়ে অভিষেক পেছনে ফেলেছেন সতীর্থ কুলদীপ যাদব ও জিম্বাবুয়ের ব্রায়ান বেনেটকে। এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট নিয়েছিলেন কুলদীপ। আর বেনেট গত মাসে নয়টি টি–টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ১৬৫.৬৬ স্ট্রাইক রেটে ও ৫৫.২২ গড়ে করেছিলেন ৪৯৭ রান।
আইসিসি টি–টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ব্যাটসম্যান অভিষেক এশিয়া কাপের সময়ে রেকর্ড ৯৩১ রেটিং পয়েন্টও তোলেন। ছাড়িয়ে যান ২০২০ সালে ইংল্যান্ডের ডেভিড মালানের তোলা ৯১৯ রেটিং পয়েন্ট।
প্রথমবারের মতো আইসিসির মাসসেরা হয়ে অভিষেক বলেছেন, ‘আইসিসির পুরস্কার জিততে পেরে সত্যিই দারুণ অনুভূতি হচ্ছে, বিশেষ করে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ জিততে আমি দলের হয়ে অবদান রাখতে পেরেছি। এমন একটি দলের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত। টি–টোয়েন্টিতে আমাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সই দলের অসাধারণ সংস্কৃতি ও ইতিবাচক মানসিকতা প্রমাণ করে।’
মান্ধানা এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো মাসসেরা নারী ক্রিকেটারের স্বীকৃতি পেলেন। প্রথমবার তিনি এই পুরস্কার জিতেছিলেন গত বছরের জুনে। মাসসেরার লড়াইয়ে এবার তিনি পেছনে ফেলেছেন পাকিস্তানের সিদরা আমিন ও দক্ষিণ আফ্রিকার তাজমিন ব্রিটসকে।
বর্তমানে ঘরের মাঠে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকা মান্ধানা বলেছেন, ‘সেপ্টেম্বর মাসের সেরা হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। এ ধরনের স্বীকৃতি আমাকে আরও ভালো খেলোয়াড় হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করবে।’