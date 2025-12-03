০ রানে আউট ৫ জন, ১৩ রানে হার বাংলাদেশের

পাকিস্তান নারী অনূর্ধ্ব–১৯ দলকে ১০০ রানও করতে দেয়নি বাংলাদেশ। কিন্তু প্রতিপক্ষকে ৮৮ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পরও ম্যাচ জিততে পারেনি বাংলাদেশের মেয়েরা। ১ বল বাকি থাকতে অলআউট হলো ৭৫ রানে। ১৩ রানে হেরে ৫ ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ল ১-০ ব্যবধানে।
কক্সবাজারের একাডেমি মাঠে আজ টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে ছিলেন পাকিস্তানের ব্যাটাররা। দলের হয়ে ৪১ বলে সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন ইমান নাসের। এ ছাড়া দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেন মাত্র দুজন—আরিসা আনসারি ২৩ বলে ২২ ও রাবাইল ফারহান ১৮ বলে ১০ রান। বাংলাদেশের হয়ে দুর্দান্ত বোলিং করেন জারিন তাসনিম। ৪ ওভারে মাত্র ১৪ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট।
অল্প রানে প্রতিপক্ষকে বেঁধে ফেলেও নিজেদের ব্যাটিং–ব্যর্থতায় হতাশ হতে হলো বাংলাদেশকে। আউট হওয়া ১০ জন ব্যাটসম্যানের মধ্যে ৫ জনই শূন্য রানে ড্রেসিংরুমে ফেরেন! সর্বোচ্চ ২০ রান করেন আরিত্রি নিরঞ্জনা মণ্ডল (৩৮ বলে)। শেষ দিকে সাদিয়া আক্তারের ২০ বলে ১৬ রান এবং ববি খাতুনের ১৮ বলে ১৩ রান জয়ের জন্য যথেষ্ট হলো না
পাকিস্তান দলের হয়ে দারুণ বোলিং করেন সাহারা বানু, নেন ৩ উইকেট। রোজিনা আকরাম ও মেমুনা খালিদ পেয়েছেন ২টি করে উইকেট।
৫ ম্যাচের এই টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে পাকিস্তান নারী অনূর্ধ্ব–১৯ দল এসেছে বাংলাদেশে ৩০ নভেম্বর। ৫, ৭, ১০ ও ১২ ডিসেম্বর হবে সিরিজের বাকি চার ম্যাচ।