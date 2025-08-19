‘এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ হবে না’

এশিয়া কাপে কি পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে ভারত? কবে, কোথায়, দুই দল মুখোমুখি হবে, সেটি ঠিক হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগেই।
কিন্তু এখনো ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে এশিয়া কাপে খেলবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা। এই যেমন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার কেদার যাদব বিশ্বাস করেন, এশিয়া কাপেও পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে না ভারত।
সম্প্রতি শেষ হওয়া ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডস (ডব্লুসিএল) টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব ও সেমিফাইনালে ভারত চ্যাম্পিয়নস পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসের সঙ্গে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জন করেন ভারতের সাবেকেরা।
এটি অবশ্য আইসিসি কিংবা এসিসি দ্বারা অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো টুর্নামেন্ট ছিল না। এর পর থেকে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের ম্যাচ বয়কটের আলোচনা আরও বেশি করে উঠছে।
একসময়ে চেন্নাই সুপার কিংসে খেলা যাদব ভারতের সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, ‘আমার মনে হয় না ভারতের এই ম্যাচ খেলা উচিত। আমার বিশ্বাস তারা খেলবে না। পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত যেখানেই খেলুক, জিতবেই। কিন্তু এই ম্যাচটা একেবারেই হওয়া উচিত নয়। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ম্যাচটা হবে না।’
ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিংও এই ম্যাচ বাতিলের পক্ষে। ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কয়েক দিন আগে তিনি বলেছিলেন, ‘যত দিন দুই দেশের মধ্যে বিবাদের সুরাহা না হবে, আমাদের ক্রিকেট খেলা উচিত নয়। এটা আমার মতামত। একটি জাতির তুলনায় ক্রিকেট খুব ছোট বিষয়।’
তবে ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর মত ভিন্ন। গত মাসে তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, বিষয়টি সরকারের অনুমতির ওপর নির্ভর করছে। তিনি বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ সব সময়ই সরকারের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে। সরকার যদি অনুমতি দেয়, ম্যাচটা হবে। আগে যেমন বলেছি, সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হওয়া জরুরি। তবে সরকার যদি অনুমতি দেয়, তাহলে খেলা চালিয়ে যাওয়া উচিত।’
এর মধ্যে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী আবার তুলেছেন অন্য আলাপ। তাঁর মতে, ভারত ম্যাচ বর্জন করলেই পাকিস্তানের জন্যই ভালো। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ হারের পর তিনি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছিলেন, ‘আমি দোয়া করি, এশিয়া কাপে ভারত যেন আমাদের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়, ঠিক যেভাবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে করেছে। তারা এত মার দেবে যে তা ভাবাও যায় না।’
এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গ্রুপ পর্বে ম্যাচের সূচি আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর। দুই দল ভালো করলে টুর্নামেন্টে তিনবারও মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপ।