ধবলধোলাই এড়ানোর ম্যাচে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ দেখে নিন

আফগানিস্তানের বিপক্ষে টানা দুই ম্যাচ হেরেছে বাংলাদেশ। সিরিজে তৃতীয় ম্যাচটি তাই হয়ে গেছে ধবলধোলাই এড়ানোর লড়াই। এর আগে ওয়ানডেতে ৩২ বার ধবলধোলাই হলেও কখনো আফগানিস্তানের বিপক্ষে এই অভিজ্ঞতা হয়নি বাংলাদেশের। সিরিজ হার নিশ্চিত হওয়ার পর আবুধাবিতে আজ তৃতীয় ওয়ানডেতে ধবলধোলাই এড়ানোর ম্যাচে কেমন একাদশ গড়তে পারে বাংলাদেশ?
চিন্তার বড় জায়গাটা ব্যাটিংয়ে। সর্বশেষ দুই ম্যাচে তো বটেই, বাংলাদেশের এই দুশ্চিন্তা সঙ্গী আরও আগে থেকেই। এ বছর খেলা ৮ ওয়ানডেতে যে কেবল একবারই বাংলাদেশ অলআউট হয়নি। পুরো ৫০ ওভার ব্যাট না করতে পারা দল নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে উপায় কী!
সেই দুশ্চিন্তা কাটাতে আজ তাই একাদশে থাকতে পারেন ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম। ভিসা জটিলতার কারণে শুরুতে যেতে না পারলেও দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেছেন এই ওপেনার। গত দুই ম্যাচে যথাক্রমে ০ আর ১০ রান করা ওপেনার তানজিদ হাসানকে একাদশে জায়গাটা ছাড়তে হতে পারে নাঈমের জন্য।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ: তানজিদ হাসান/মোহাম্মদ নাঈম, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), জাকের আলী/শামীম হোসেন, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান/নাহিদ রানা, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান।
মিডল অর্ডার নিয়েও বাংলাদেশের চিন্তা আছে। এখানেও তাই আসতে পারে একটি পরিবর্তন। জাকের আলীর জায়গা নিতে পারেন শামীম হোসেন। টি–টোয়েন্টি সংস্করণে একাদশের নিয়মিত মুখ শামীম ওয়ানডেতে সুযোগ পাচ্ছেন না। সর্বশেষ দুটি ম্যাচে জাকের ভরসা জোগাতে পারেননি একদমই। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ১০ ও ১৮ রান।
শুধু যে ব্যাটিংয়েই বদল আসবে, তা–ও নয়। তবে বোলিংয়ের বদলটা পারফরম্যান্সের কারণে নয়, বিশ্রাম দেওয়াও কারণ। ওয়ানডে স্কোয়াডে থাকা নাহিদ রানা এই সিরিজে ম্যাচ খেলেননি এখনো। তাঁকে শেষ ওয়ানডেতে সুযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। সে ক্ষেত্রে তানজিম হাসানই হয়তো জায়গা করে দেবেন তাঁকে।
বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায় ছয়টায় আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।