বুমরা নিজের কাজটা করলেন

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ১২ ওভারে ১০৩/৩
হেটমায়ার থিতু হতেই সূর্যকুমার বুমরার হাতে বল তুলে দেন। বুমরার কাজই ছিল হেটমায়ারের উইকেট টা নেওয়া। সেটা তিনি করেছেন। বুমরার বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়েছেন তিনি। হেটমায়ার করেছেন ১২ বলে ২৭।
একই ওভারে পঞ্চম বলে ২৫ বলে ৪০ রান করে সূর্যকুমারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন রোস্টন চেজ।
৩৩ বলে ৩২ রান করে ফিরলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। শুরু থেকেই সাবলীলভাবে খেলতে পারছিলেন না হোপ। ৯ ওভার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে ৭০ রানও করতে পারেননি তার বড় কারণ এটাই।
নতুন ব্যাটসম্যান হিসেবে এসেছেন শিমরন হেটমায়ার।
নতুন ওপেনার চেজ দারুণই খেলছেন। ১৮ বল খেলে এখন পযর্ন্ত তুলেছেন ৩৫ রান। তবে অধিনায়ক হোপ ৩০ বলে করেছেন ৩১ রান। এই ৮ ওভারে বুমরা করেছেন একটি ওভার।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৬ ওভারে ৪৫/০
ইনিংসের পঞ্চম ওভারে নিজের প্রথম ওভারে এসেই সুযোগ তৈরি করেছিলেন বুমরা। তাঁর স্লোয়ারে কাভারের ওপর ক্যাচ দেন রোস্টন চেজ। তবে সহজ সেই ক্যাচ ছেড়ে দিয়েছেন অভিষেক। ১৪ রানে জীবন পেয়েছেন চেজ।
চেজ অপরাজিত ২০ রানে, হোপ ২৫ রানে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৩ ওভারে ২৩/০
হোপ–চেজের নতুন ওপেনিং জুটি খেলছে সাবধানে। অর্শদীপ সিংয়ের সঙ্গে নতুন বলে বোলিং করেছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। ২ ওভারে অর্শদীপ খরচ করেছেন ১৩ রান, হার্দিক এক ওভারে ১০।
যশপ্রীত বুমরা কখন বোলিংয়ে আসেন সেটাই দেখার বিষয়।
কলকাতায় টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। কলকাতার উইকেট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়। সেই বিবেচনাতেই ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপও টসে জিতলে ফিল্ডিং নিতেন বলেই জানিয়েছেন।
‘কোয়ার্টার ফাইনাল’ নামে কিছু নেই টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে। তবে কলকাতায় আজ ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচটার পাশে এই শব্দ যুগল ব্যবহার করতেই হচ্ছে। সুপার এইটের ১ নম্বর গ্রুপের শেষ ম্যাচটি যে নকআউট হয়ে গেছে!
ভারত কিংবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আজ যারাই জিতবে তারাই উঠে যাবে সেমিফাইনালে। আর হারলে বিশ্বকাপের বাকি অংশটা দেখতে হবে দর্শক হিসেবে। আবহাওয়া বা অন্য কোনো কারণে ম্যাচটি শেষ হতে না পারলে নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ উঠে যাবে শেষ চারে।