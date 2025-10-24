এশিয়া কাপের ট্রফি ‘গোপন’ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন নাকভি

এশিয়া কাপ শেষ হয়েছে মাসখানেক আগে। কিন্তু ট্রফি নিয়ে ফাইনালের দিন থেকে যে নাটক শুরু হয়েছে, তা যেন অন্তহীন। সর্বশেষ খবর হচ্ছে, দুবাইয়ে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সদর দপ্তর থেকে এশিয়া কাপের ট্রফি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আবুধাবির এক অজানা ঠিকানায়, যেটা মহসিন নাকভি ছাড়া আর কেউ জানেন না।
সবকিছুর শুরু ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল থেকে। ৫ উইকেটে ফাইনাল জেতার পর সূর্যকুমার যাদবের দল নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ, নাকভি শুধু এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যানই নন, পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও।
ভারত মনে করে, এপ্রিলে পেহেলগামে যে হামলাকে কেন্দ্র করে মে মাসে দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাত শুরু হয়েছিল, তাতে মদদ ছিল নাকভির। এ কারণে তাঁর কাছ থেকে ট্রফি নিতে চায়নি এশিয়া কাপের নতুন চ্যাম্পিয়নরা। খেলা শেষে এ নিয়ে ঝামেলায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান দেরি হয়ে যায় প্রায় দেড় ঘণ্টা। ওদিকে নাকভিও নাছোড়বান্দা! নিয়মানুযায়ী এসিসি সভাপতি হিসেবে তাঁরই চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার কথা। ভারত তাতে রাজি না হওয়ায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আর ট্রফি দেওয়া হয়নি, নাকভির নির্দেশে সেটি নিয়ে যাওয়া হয় দুবাইয়ে এসিসির সদর দপ্তরে।
এরপর জল গড়িয়েছে অনেক দূর। নাকভি শর্ত দেন, ট্রফি নিতে হলে ভারতীয় দলের কাউকে এসিসির দপ্তরে এসে নিতে হবে। এশিয়া কাপ ফাইনালের দুই দিন পর এসিসির মুলতবি সভায় ট্রফি প্রসঙ্গটি উঠেছিল, তবে সমাধান মেলেনি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম তখন দাবি করেছিল, ট্রফি না দেওয়ায় নাকভি নাকি ব্যক্তিগতভাবে বিসিসিআই কর্মকর্তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, তবে নাকভি এক্সে পোস্ট দিয়ে তা অস্বীকার করেন।
এ মাসের শুরুতে নাকভি আবার প্রস্তাব দেন ২০২৫ এশিয়া কাপ ট্রফি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হোক। যেখানে ভারত অধিনায়ক ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রতিনিধিরা তাঁর কাছ থেকে ট্রফি নেবেন।
বিসিসিআই তখন চিঠি দিয়ে জানায়, তারা কোনো অনুষ্ঠান বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই ট্রফি বুঝে নিতে চায়, কিন্তু নাকভি তাতে রাজি হননি। তাঁর দাবি, ভারতীয় দলের কোনো খেলোয়াড়কে আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রফি নিতে আসতেই হবে। এই কূটনৈতিক কথা চালাচালি চলছেই।
সর্বশেষ এক খবরে ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, এসিসির সদর দপ্তর থেকে ট্রফি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আবুধাবির কোনো এক জায়গায়। সেখানে এখন এটি মহসিন নকভির হেফাজতে।
এএনআই তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, সম্প্রতি বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা এসিসির দপ্তরে গিয়ে দেখেন, ট্রফি সেখানে নেই। এসিসির কর্মীরা তাঁকে জানান, ট্রফি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আবুধাবিতে, তবে তা ঠিক কোথায় আছে, সেটা নাকভি ছাড়া কেউ জানেন না।
তার মানে, আপাতত নাকভি রাজি না হলে তাঁর কাছে থেকে ট্রফি নেওয়ার কোনো উপায়ই নেই ভারতের। এর আগে টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছিল, পরবর্তী আইসিসি বৈঠকে তুলতে পারে বিসিসিআই। দুবাইয়ে ৪ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত আইসিসির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।