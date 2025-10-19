বাঁহাতি স্পিনার নাসুমও বাংলাদেশের ওয়ানডে দলে

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে আরও একজন বাড়তি স্পিনার নিয়েছে বাংলাদেশ দল। বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদকে দলে নিয়েছেন নির্বাচকেরা। তাতে সিরিজের বাংলাদেশ দল এখন ১৭ জনের।
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে নিখাদ স্পিন ট্র্যাকে গতকাল প্রথম ওয়ানডেতে কাল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে রীতিমতো গুঁড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। ২০৭ রানের পুঁজি নিয়েও মেহেদী হাসান মিরাজের দল জিতেছে ৭৪ রানে। বাংলাদেশের লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন নিয়েছেন ৬ উইকেট। অন্য দুই স্পিনার তানভীর ইসলাম ও মেহেদী হাসান মিরাজ নিয়েছেন ১টি করে উইকেট।
নাসুমকে নিয়ে বাংলাদেশ দলে এখন বিশেষজ্ঞ স্পিনার চারজন। এ ছাড়া সাইফ হাসান ও শামীম হোসেনও স্পিন বোলিং করেন।
নাসুম ১৮ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সর্বশেষটি খেলেছেন গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। ওয়ানডেতে তাঁর উইকেট ১৬টি।
মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম, জাকের আলী, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান, হাসান মাহমুদ ও নাসুম আহমেদ।