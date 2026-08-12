লিটন ও মিরাজ
লিটন ও মিরাজ
ক্রিকেট

সাদা পোশাকে লড়াইয়ের আগে রঙিন ছবির গল্প

খেলা ডেস্ক
২৩ বছর পর আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট খেলতে নামবে বাংলাদেশ দল। এর আগে দলের অনুশীলন, ট্রফি নিয়ে অধিনায়কদের ফটোসেশন দেখুন ছবির গল্পে।
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