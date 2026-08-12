সাদা পোশাকে লড়াইয়ের আগে রঙিন ছবির গল্প

২৩ বছর পর আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট খেলতে নামবে বাংলাদেশ দল। এর আগে দলের অনুশীলন, ট্রফি নিয়ে অধিনায়কদের ফটোসেশন দেখুন ছবির গল্পে।
ডারউইনের এ মাঠেই আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে মাঠে নামবে বাংলাদেশডারউইনে আজ সংবাদ সম্মেলনে নাজমুল হোসেন ডারউইনে আজ সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সযে ট্রফির জন্য খেলবে দুই দলম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে দুই বাঁহাতি—মুমিনুল ও সৌম্যতানজিদ কি ক্যাচ নিতে পারলেন?
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কোচের সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করছেন মুশফিকসাক্ষাৎকার দিচ্ছেন কামিন্সকী বলছেন মুশফিক?একসঙ্গে, এক লক্ষ্যে!অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বড় ভরসার নাম এই মুশফিকইমিরাজ–লিটন ফুরফুরে মেজাজেই আছেন, অন্তত ছবি সেটাই বলছেকার হাতে উঠবে এই ট্রফি?